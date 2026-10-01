Les hausses de prix de McCormick pimentent les résultats trimestriels malgré une demande atone

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* McCormick dépasse les prévisions de Wall Street en matière de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre

* La croissance du chiffre d'affaires du fabricant d'épices est entièrement due à des hausses de prix

* L'épidémie de Cyclospora a freiné la demande des consommateurs américains, selon la société

* L'action McCormick plonge à son plus bas niveau depuis près de 10 ans

(Mise à jour du cours de l'action sous forme de liste à puces, paragraphe 2)

par Anuja Bharat Mistry et Alexander Marrow

McCormick MKC.N a annoncé jeudi une hausse de son chiffre d’affaires et de son bénéfice trimestriels, les condiments et sauces plus chers ayant contribué à amortir l’impact de la baisse de la demande des consommateurs due à la hausse des prix de l’essence et à une épidémie de cyclospora qui a pesé sur les volumes.

À l’instar d’autres entreprises agroalimentaires de marque, McCormick subit la pression de la hausse des coûts et du fait que les consommateurs, aux finances tendues, se tournent vers des produits de marque de distributeur moins chers. Son action, qui a déjà chuté d’environ 32 % cette année, a encore perdu environ 3 % pour atteindre son plus bas niveau depuis décembre 2016 au cours d’une séance marquée par la volatilité.

Le fabricant de sauce piquante Cholula et ses concurrents, tels que Conagra Brands CAG.N et General Mills

GIS.N , ont eu recours à des hausses de prix pour préserver leurs marges, alors qu’ils font face aux défis posés par l’incertitude liée aux droits de douane américains et à la flambée des coûts des intrants liée au conflit au Moyen-Orient.

"Aux États-Unis, la hausse des prix de l’essence et l’épidémie de cyclospora ont accentué la pression et contribué à un ralentissement de l’activité dans les secteurs de la restauration et de la grande distribution", a déclaré le directeur général Brendan Foley dans un communiqué préparé à l’avance.

La cyclospora est un parasite d’origine alimentaire qui a rendu malades des milliers d’Américains cet été. McCormick a précisé que cette épidémie avait principalement touché les restaurants de restauration rapide.

Pour le trimestre clos le 31 août, les prix de McCormick ont augmenté de 2,2 % par rapport à l’année précédente, tandis que les volumes organiques ont reculé de 0,3 %. Ses volumes avaient déjà baissé de 0,5 % au trimestre précédent.

Les volumes de la division Consumer Americas, principale division de McCormick, ont reculé de 2,5 % au cours du trimestre; il s’agit du seul segment à avoir enregistré une baisse.

La société a maintenu ses prévisions annuelles pour la troisième fois cet exercice fiscal, alors qu’elle évolue dans un contexte incertain en matière de dépenses de consommation.

Les dirigeants de McCormick ont également indiqué, lors de la conférence téléphonique post-résultats, qu’ils s’attendaient à une compression des marges au quatrième trimestre, invoquant la hausse des coûts des matières premières et du fret, ainsi que l’augmentation des investissements commerciaux dans la division Consumer Americas.

"La reprise des volumes plus progressive que prévu au sein de la division Consumer Americas restera probablement au centre des préoccupations des investisseurs", ont déclaré les analystes de Barclays dans une note.

McCormick a également indiqué que l’ de la planification de l’intégration en vue de la fusion proposée, d’un montant de 65 milliards de dollars, avec l’activité alimentaire ULVR.L d’Unilever se déroulait comme prévu, et s’est dite confiante que l’opération générerait une augmentation significative du bénéfice par action après sa finalisation.

La société a annoncé un chiffre d’affaires de 2,02 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des estimations des analystes de 1,98 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice trimestriel ajusté s'est établi à 86 cents par action, dépassant les estimations de 76 cents.