Les groupes suédois Wallenberg lancent une co-entreprise dans le domaine de l'intelligence artificielle
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 09:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du nom de l'entreprise et du détail des projets aux paragraphes 2 et 3)

AstraZeneca AZN.L , Ericsson

ERICb.ST , Saab SAABb.ST , SEB SEBa.ST et Wallenberg Investments vont lancer conjointement une société d'intelligence artificielle pour développer une infrastructure d'IA avancée pour les entreprises suédoises, a déclaré Wallenberg vendredi.

La société, Sferical AI, vise à stimuler la compétitivité de l'industrie suédoise en offrant de la puissance de calcul pour l'IA dans une infrastructure intégrée et sécurisée, a déclaré M. Wallenberg dans un communiqué.

Cette annonce fait suite à un partenariat lancé en mai avec le fabricant de puces Nvidia NVDA.O qui fournira aux entreprises suédoises sa plateforme de centre de données d'IA de dernière génération.

Les fondations de la famille Wallenberg détiennent des participations importantes dans AstraZeneca, Ericsson, Saab et SEB.

IA: Intelligence artificielle

