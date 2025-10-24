 Aller au contenu principal
Les grévistes de Boeing voteront sur un contrat
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 00:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un syndicat représentant plus de 3.200 travailleurs de Boeing BA.N qui assemblent des avions de combat et des munitions a déclaré jeudi que ses membres voteront sur une offre de contrat le 26 octobre.

