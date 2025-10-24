Les grévistes de Boeing voteront sur un contrat

Un syndicat représentant plus de 3.200 travailleurs de Boeing BA.N qui assemblent des avions de combat et des munitions a déclaré jeudi que ses membres voteront sur une offre de contrat le 26 octobre.