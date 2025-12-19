 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le chimiste suisse Clariant vend sa filiale au Venezuela
information fournie par Boursorama avec AFP 19/12/2025 à 09:16

Le chimiste suisse Clariant a vendu sa filiale au Venezuela à son concurrent local CMV Química pour 1,8 millions de dollars (1,5 millions d'euros) dans le cadre d'une réorganisation de ses activités, a-t-il annoncé vendredi.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Cette filiale au Venezuela emploie environ 6à personnes et a généré un chiffre d'affaires aux alentours de 3 millions de francs suisses (3,2 millions d'euros), a-t-il indiqué dans un communiqué.

Suite à cette cession, le groupe suisse va inscrire dans ses comptes un écart de conversion cumulé de 236 millions de francs suisses, qui va avoir un impact sur son bénéfice net pour 2025 mais n'aura aucun impact sur ses flux de trésorerie, ni sur sa prévision de marge opérationnelle attendue entre 17% et 18%, précise-t-il.

Basé à Muttenz, dans la banlieue de Bâle, Clariant fabrique aussi bien des produits de dégivrage pour les avions et pistes d'atterrissage que des composants pour produits d'hygiène ou des produits de catalyse pour le pétrole et le gaz.

En 2024, le groupe suisse a dégagé un bénéfice net de 280 millions de francs suisses pour 4,15 milliards de francs de chiffre d'affaires.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CLARIANT
7,205 CHF Swiss EBS Stocks -0,21%

2 commentaires

  • 09:38

    Le bolivar symbolique! Quel gâchis ces chavistes...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le BullSequana XH3000 d'Atos (Crédit: / Atos)
    Atos a signé un accord pour la vente d'Ideal GRP à MAIT Group
    information fournie par Zonebourse 19.12.2025 09:50 

    Atos annonce avoir signé un accord contraignant pour la vente de l'une de ses activités dans les pays nordiques, Ideal GRP, à MAIT Group. Ideal GRP est un intégrateur de systèmes de gestion du cycle de vie des produits et partenaire des solutions Platinum Siemens ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'entretient avec le président du Conseil européen Antonio Costa pendant un sommet de l'UE à Bruxelles, le 18 décembre 2025 ( POOL / Stephanie Lecocq )
    L'UE débloque 90 milliards d'euros pour l'Ukraine, sans recours aux avoirs russes
    information fournie par AFP 19.12.2025 09:48 

    Les Européens ont décidé vendredi de financer l'effort de guerre de l'Ukraine pendant au moins deux ans via un emprunt en commun de 90 milliards d'euros, mais sans recours aux avoirs russes faute d'accord sur cette solution inédite. Les dirigeants des 27 Etats ... Lire la suite

  • STEF : Les signaux haussiers sont intacts
    STEF : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 19.12.2025 09:10 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Volaris et Viva maintiendront leurs activités actuelles sous des marques (illustration) distinctes ( AFP / ALFREDO ESTRELLA )
    Les compagnies aériennes mexicaines Volaris et Viva annoncent leur fusion
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.12.2025 09:07 

    Les compagnies aériennes mexicaines à bas prix Volaris et Viva ont annoncé jeudi leur fusion dans le cadre d'un accord qui, s'il est autorisé, donnerait naissance à l'une des plus grandes compagnies aériennes du pays. Selon les termes de l'accord, les deux entreprises ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank