Le chimiste suisse Clariant vend sa filiale au Venezuela

Le chimiste suisse Clariant a vendu sa filiale au Venezuela à son concurrent local CMV Química pour 1,8 millions de dollars (1,5 millions d'euros) dans le cadre d'une réorganisation de ses activités, a-t-il annoncé vendredi.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Cette filiale au Venezuela emploie environ 6à personnes et a généré un chiffre d'affaires aux alentours de 3 millions de francs suisses (3,2 millions d'euros), a-t-il indiqué dans un communiqué.

Suite à cette cession, le groupe suisse va inscrire dans ses comptes un écart de conversion cumulé de 236 millions de francs suisses, qui va avoir un impact sur son bénéfice net pour 2025 mais n'aura aucun impact sur ses flux de trésorerie, ni sur sa prévision de marge opérationnelle attendue entre 17% et 18%, précise-t-il.

Basé à Muttenz, dans la banlieue de Bâle, Clariant fabrique aussi bien des produits de dégivrage pour les avions et pistes d'atterrissage que des composants pour produits d'hygiène ou des produits de catalyse pour le pétrole et le gaz.

En 2024, le groupe suisse a dégagé un bénéfice net de 280 millions de francs suisses pour 4,15 milliards de francs de chiffre d'affaires.