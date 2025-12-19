Les prévisions de Nike déçoivent, malgré un deuxième trimestre au-dessus des attentes

Le groupe américain de vêtements et d'équipements sportifs Nike a publié jeudi des résultats meilleurs qu'attendu au deuxième trimestre de son exercice décalé 2026, mais les investisseurs ont surtout retenu les prévisions, jugées décevantes.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

L'entreprise de Beaverton (Oregon, nord-ouest) a annoncé dans un communiqué avoir réalisé un chiffre d'affaires de 12,4 milliards de dollars entre septembre et novembre, quand le consensus des analystes de FactSet attendait 12,2 milliards de dollars.

"Nike est en pleine remontée", s'est félicité Elliott Hill, patron du groupe, cité dans le communiqué.

"Nous progressons dans les domaines que nous avons privilégiés et restons confiants dans les mesures que nous prenons pour stimuler la croissance et la rentabilité à long terme de nos marques", a ajouté M. Hill, appelé à la rescousse un an plus tôt pour prendre la tête du groupe en difficultés depuis plusieurs années.

Le bénéfice net du groupe s'est établi à 792 millions de dollars, en repli de plus de 31% sur un an, mais au-dessus des attentes des analystes qui prévoyaient 559 millions de dollars.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - valeur privilégiée par les marchés -, ce dernier ressort à 53 cents, contre 37 cents escomptés.

Mais dans les échanges électroniques après la clôture de Wall Street, l'action Nike glissait de plus de 10%.

A l'échelle mondiale, les ventes des divisions chaussures, équipements et vêtements de la marque Nike sont toutes les trois ressorties au-dessus des attentes du marché, notamment grâce à l'intérêt pour la course à pied, a précisé le directeur financier de Nike, Matthew Friend, lors d'un appel avec les investisseurs.

- "A mi-chemin" -

Les ventes en Amérique du Nord ont progressé (+9% par rapport à l'année précédente), mais le marché chinois reste une épine dans le pied du chausseur sportif (-17%).

"Nous agissons de manière décisive pour accélérer le développement des régions en retard, avec la Chine en tête de liste", a assuré Elliott Hill lors de l'appel avec les investisseurs, selon qui le pays "continue de se démarquer comme l'un des marchés les plus prometteurs à long terme dans le domaine du sport."

"Il faudra du temps pour revenir à une croissance saine en Chine" et "nous prévoyons que les vents contraires continuent pendant le reste de l'exercice financier", a reconnu Matthew Friend.

L'équipementier a annoncé s'attendre à des résultats moins bons qu'initialement anticipé au troisième trimestre de son exercice décalé, plombés notamment par le recul de ses activités en Chine et une croissance modeste en Amérique du Nord.

En outre, les ventes de la marque Converse ont poursuivi leur chute (-30% sur un an) à 300 millions de dollars.

L'entreprise a aussi perdu de l'élan dans son activité "Nike Direct" (-8%), qui consiste à écouler ses articles directement auprès des consommateurs via ses propres magasins, applications ou son site internet.

"Tout comme il serait déraisonnable d'attendre un temps record d'un marathonien qui se remet d'une grippe, il est déraisonnable d'attendre de Nike qu'ils affichent des résultats solides alors qu'ils sont à mi-chemin de leur programme de redressement", estime Neil Saunders, analyste chez GlobalData.

Selon lui, les performances financières de Nike "montrent des signes de progrès."