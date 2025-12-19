information fournie par Boursorama avec AFP • 19/12/2025 à 09:07

Les compagnies aériennes mexicaines Volaris et Viva annoncent leur fusion

Les compagnies aériennes mexicaines à bas prix Volaris et Viva ont annoncé jeudi leur fusion dans le cadre d'un accord qui, s'il est autorisé, donnerait naissance à l'une des plus grandes compagnies aériennes du pays.

Volaris et Viva maintiendront leurs activités actuelles sous des marques (illustration) distinctes ( AFP / ALFREDO ESTRELLA )

Selon les termes de l'accord, les deux entreprises maintiendront leurs activités actuelles sous des marques distinctes, ont-elles expliqué dans un communiqué commun, sans préciser le montant de l'opération.

"Cette transaction devrait générer des avantages importants pour les collaborateurs, les passagers, la société en général, les fournisseurs et les actionnaires de Volaris et de Viva", ont ajouté les compagnies ariennes, dont le principal concurrent sur le marché mexicain est Aeroméxico.

Volaris et Viva ont assuré que cette alliance "élargira l'accès aux voyages aériens à bas prix".

La transaction, qui devrait être finalisée en 2026, est soumise au feu vert des autorités de régulation au Mexique et dans "d'autres juridictions où Volaris et Viva opèrent".

Cette fusion intervient dans un secteur aérien en difficulté au Mexique.

En octobre, les États-Unis ont annulé 13 liaisons aériennes mexicaines vers leur territoire.

Washington a déclaré avoir pris cette décision en accusant les autorités mexicaines de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles en réduisant les créneaux horaires des compagnies aériennes américaines les obligeant à transférer leurs opérations de fret vers un terminal situé à la périphérie de Mexico.

Le gouvernement de la présidente Claudia Sheinbaum a dénoncé ces sanctions.