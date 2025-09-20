Les grévistes de Boeing Defense approuvent le contrat proposé par le syndicat et rejeté par l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les membres du syndicat IAM approuvent à 90 % l'offre proposée par le syndicat

*

La direction de Boeing refuse d'examiner le contrat proposé par le syndicat

*

Le syndicat demande une prime plus importante, des contributions à la retraite et des augmentations de salaire

(Ajout de la proposition de l'IAM à Boeing, paragraphe 4) par Dan Catchpole

Les grévistes de Boeing Defense

BA.N ont voté à 90 % en faveur d'une proposition de contrat de quatre ans émanant de la direction du syndicat, que la direction a déjà refusé de prendre en considération, a annoncé vendredi l 'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (IAM).

Les dirigeants de l'IAM ont déclaré que Boeing pouvait mettre fin à la grève de 46 jours qui a ralenti la production d'avions militaires en acceptant l'offre. Le syndicat a envoyé cette offre à la direction, même si les dirigeants de Boeing l'ont d'emblée qualifiée de "coup de pub"

"Nos membres se sont exprimés haut et fort: nous sommes prêts à reprendre le travail une fois que Boeing aura accepté cet accord", a déclaré Tom Boelling, président du district 837 de l'IAM, dans un communiqué. "C'est à l'entreprise de ramener nos membres à ce qu'ils font de mieux: construire des avions de classe mondiale pour la défense de notre pays.

"Il est regrettable que la direction du syndicat ait amené ses membres à voter sur quelque chose qui n'est pas réel", a déclaré Dan Gillian, vice-président de Boeing Defense, dans un communiqué.

Il a défendu l'offre précédente de Boeing, qui comprenait une augmentation générale des salaires de 20 % et davantage de congés. Il a déclaré précédemment que Boeing n'envisagerait aucune condition susceptible d'augmenter les coûts de manière significative au-delà de cette offre.

Selon l'IAM, la proposition syndicale approuvée par les membres coûterait à Boeing environ 40 millions de dollars par an en moyenne, contre 30 millions de dollars pour l'offre de l'entreprise.

L'entreprise a déclaré qu'elle embaucherait des travailleurs de remplacement pour assembler des munitions, des avions de combat et d'autres avions militaires dans la région de Saint-Louis. Boeing a fait appel à des travailleurs non syndiqués pour atténuer les effets de la grève sur la production, mais la direction de l'entreprise a reconnu qu'elle avait ralenti le travail sur plusieurs programmes.

L'offre proposée par l'IAM s'appuie sur les propositions de Boeing Defense, en y ajoutant une prime de ratification plus importante que celle offerte par la direction, des contributions plus élevées de l'entreprise au plan de retraite et des augmentations de salaire plus importantes pour les travailleurs qui se situent au plafond du salaire horaire. La proposition du syndicat correspondrait aux cotisations de retraite et à la prime obtenues l'année dernière par d'autres machinistes syndiqués de Boeing.

La grève a débuté le 4 août à l'adresse , après que les membres du syndicat ont rejeté à une écrasante majorité la deuxième offre contractuelle de Boeing. Les responsables syndicaux ont déclaré avoir élaboré leur proposition de manière unilatérale parce que l'entreprise n'était pas disposée à reprendre les négociations depuis que les quelque 3 200 membres du district 837 de l'IAM avaient rejeté à 57 % la dernière offre de Boeing, le 12 septembre.

La tactique consistant pour un syndicat à proposer unilatéralement un contrat est inhabituelle, mais l'IAM y a déjà eu recours avec succès pour mettre fin à une grève, a déclaré Jonathan Battaglia, responsable de l'IAM, à l'agence Reuters.

Plusieurs membres du Congrès américain ont exhorté Boeing à reprendre les négociations, notamment dans une lettre envoyée mercredi par les cinq coprésidents démocrates du Congressional Labor Caucus.

Le sénateur Josh Hawley, républicain du Missouri, a fait part à Missourinet de ses critiques à l'égard des dirigeants de Boeing, affirmant qu'ils percevaient de gros salaires tout en négligeant les personnes chargées de la fabrication des avions.

"Je veux dire que ces personnes ont dépouillé cette entreprise", a déclaré Josh Hawley, selon Missourinet. "Les dirigeants de Boeing se portent à merveille. Ce sont les travailleurs qui ont été lésés."

Josh Hawley a ajouté que "la direction doit se ressaisir et en finir avec cette affaire."

En juillet, le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, a déclaré qu'une grève du district 837 aurait un impact financier beaucoup moins important que la grève de 53 jours déclenchée l'année dernière par les 33 000 membres du district 751 de l'IAM, qui fabriquent la plupart des avions commerciaux de Boeing dans les États de Washington et de l'Oregon.

"Nous nous en sortirons", avait alors déclaré Kelly Ortberg lors d'une conférence téléphonique avec des analystes de Wall Street.

Boeing a investi des milliards de dollars pour agrandir les installations de fabrication et les capacités d'ingénierie dans la région de Saint-Louis pour le nouvel avion de chasse de l'armée de l'air américaine, le F-47 . L'entreprise a remporté le contrat cette année. L'entreprise est également en lice pour le nouveau chasseur F/A-XX de la marine américaine.