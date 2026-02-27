 Aller au contenu principal
Italie: baisse des exportations et importations hors UE en janvier
information fournie par Boursorama avec AFP 27/02/2026 à 18:04

( AFP / DAMIEN MEYER )

Les exportations et importations italiennes en dehors de l'Union européenne ont diminué au mois de janvier sur un an, chutant respectivement de 6% et de 14% par rapport à janvier 2025, a annoncé vendredi l'Institut national des statistiques (Istat).

Après une année 2025 en hausse, les exportations italiennes hors UE ont enregistré un léger recul de 1,9% en janvier par rapport à décembre, notamment vers les Etats-Unis, a indiqué l'Istat. Cette baisse limitée est liée à une diminution dans l'énergie et les biens d'équipement.

Les exportations ont notamment baissé en janvier de 6,7% sur un mois vers les Etats-Unis, principal marché de l'Italie en dehors de l'UE, et de 14,8% vers le Royaume-Uni. Elles ont au contraire fortement augmenté (15,3%) vers la Suisse voisine.

Sur l'année 2025, la hausse des exportations italiennes au niveau mondial était notamment liée à la progression des ventes de produits pharmaceutiques. Hors UE, elles avaient grimpé de 2,3%.

Dans le même temps, l'Italie avait augmenté ses importations, notamment de produits pharmaceutiques depuis les Etats-Unis ou la Chine, mais aussi depuis des pays européens comme les Pays-Bas, également pour la pharmacie, et la France, côté agricole.

En janvier, les importations italiennes en dehors de l'UE ont reculé de 3,9% sur un mois, suivant une tendance à la baisse des importations hors UE, notamment à cause d'un repli des achats de biens intermédiaires et d'énergie, secteur où les prix ont diminué.

En conséquence, par rapport à décembre, les importations ont chuté en janvier de 31,8% depuis les pays pétroliers de l'OPEP. Elles ont aussi plongé de 12,1% depuis les Etats-Unis.

