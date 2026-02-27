 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le créateur de Roberto Cavalli rêve en noir
information fournie par AFP 27/02/2026 à 18:09

Un mannequin présente une création de Cavalli lors d'un défilé de mode dans le cadre de la Fashion Week de Milan, collection automne-hiver 2026-2027, à Milan, le 26 février 2025 ( AFP / Andreas SOLARO )

Un mannequin présente une création de Cavalli lors d'un défilé de mode dans le cadre de la Fashion Week de Milan, collection automne-hiver 2026-2027, à Milan, le 26 février 2025 ( AFP / Andreas SOLARO )

Le noir a été la couleur choisie par le directeur artistique de Roberto Cavalli pour la nouvelle collection femme présentée à la Fashion Week de Milan, mais Fausto Puglisi ne se sent pas pour autant négatif.

La palette presque entièrement noire, rehaussée de touches romantiques de lilas et de prune, utilisée par Puglisi jeudi soir à la Fashion Week de Milan, était au contraire une déclaration provocante pour la marque connue pour ses couleurs audacieuses, souvent agressives, et ses imprimés animaliers.

"Je voulais que la collection soit noire parce que je continue à rêver", a déclaré M. Puglisi à l'AFP en coulisses après le défilé, où une version du classique pop des années 1980 des Eurythmics, "Sweet Dreams (Are Made of This)", accompagnait les mannequins sur le podium.

Un mannequin présente une création de Cavalli lors d'un défilé de mode dans le cadre de la Fashion Week de Milan, collection automne-hiver 2026-2027, à Milan, le 26 février 2025 ( AFP / Andreas SOLARO )

Un mannequin présente une création de Cavalli lors d'un défilé de mode dans le cadre de la Fashion Week de Milan, collection automne-hiver 2026-2027, à Milan, le 26 février 2025 ( AFP / Andreas SOLARO )

Le cuir noir rigide et gaufré des vestes courtes ou des jupes ressortait de manière spectaculaire comme des chapeaux de champignons, tandis que les pantalons amples et taille basse cousus dans du vinyle noir scintillaient comme du liquide noir.

La collection célébrait néanmoins la légèreté et la texture, avec une forte dose de dentelle noire transparente - sur des manches moulantes, des robes nuisettes presque invisibles ou associée à du velours noir.

La fausse peau d'agneau persan a eu son heure de gloire, sur des pantalons, des manteaux, des vestes et mélangée à du velours noir pour former les volants d'une jupe longue associée à des bottes à lacets.

"C'est du faux", s'est exclamé M. Puglisi en parlant de la peau d'agneau persan brillante et bouclée. "J'adore les animaux, je n'utiliserais jamais de la vraie fourrure", dit-il.

M. Puglisi a recréé l'aspect de la fourrure, sa finesse et ses variations de couleurs, en l'imprimant sur un tissu fluide, tandis qu'une longue tunique noire moulante utilisait des découpes transparentes pour reproduire les rayures d'un zèbre.

- continuer à rêver -

Un tableau d'ambiance en coulisses montrait des natures mortes florales de maîtres anciens, des cuirasses de centurions romains et des bandes de cuir portées comme armure, ainsi que des photographies en noir et blanc d'images gothiques et d'autres sources d'inspiration.

Est-ce difficile de travailler dans la mode dans le contexte mondial actuel? "Je pense qu'il est important de créer de la beauté. Toujours", a-t-il déclaré, qualifiant la mode, les films et la musique d'"évasion".

Le créateur de mode italien Fausto Puglisi salue le public à la fin du défilé Cavalli, présenté dans le cadre de la collection automne-hiver 2026-2027 de la Fashion Week de Milan, le 26 février 2025 ( AFP / Andreas SOLARO )

Le créateur de mode italien Fausto Puglisi salue le public à la fin du défilé Cavalli, présenté dans le cadre de la collection automne-hiver 2026-2027 de la Fashion Week de Milan, le 26 février 2025 ( AFP / Andreas SOLARO )

"Je pense qu'il est très important de continuer à créer avec la vision d'un enfant, avec naïveté et fraîcheur", a-t-il ajouté.

"Je ne laisserai aucun dictateur entraver ma créativité. Je continue à créer et je continue à rêver", a-t-il ajouté.

Et son dernier look de la soirée a fait sensation.

Son haut à col mélangeait dentelle, découpes et volants, tandis que sa jupe semblait avoir été cousue à partir d'un million de fausses plumes noires.

De quoi permettre aux rêves de Fausto Puglisi de prendre leur envol.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Italie: baisse des exportations et importations hors UE en janvier
    information fournie par Boursorama avec AFP 27.02.2026 18:04 

    Les exportations et importations italiennes en dehors de l'Union européenne ont diminué au mois de janvier sur un an, chutant respectivement de 6% et de 14% par rapport à janvier 2025, a annoncé vendredi l'Institut national des statistiques (Istat). Après une année ... Lire la suite

  • Un membre des forces talibanes afghanes se tient près d'un canon dans la province de Khost, le 27 février 2027, dans l'est de l'Afghanistan ( AFP / STR )
    Le Pakistan bombarde Kaboul et déclare "une guerre ouverte"
    information fournie par AFP 27.02.2026 17:56 

    Le Pakistan a bombardé vendredi plusieurs grandes villes afghanes, dont la capitale Kaboul, le gouvernement pakistanais ayant déclaré une "guerre ouverte" aux autorités talibanes à la suite d'une offensive afghane lancée la veille à sa frontière. Longtemps proches, ... Lire la suite

  • Des policiers et pompiers italiens interviennent sur les lieux du déraillement d'un tramway à Milan le 27 février 2026 ( AFP / Piero CRUCIATTI )
    Milan: un tramway déraille, faisant un mort et une vingtaine de blessés (police)
    information fournie par AFP 27.02.2026 17:39 

    Un tramway a déraillé et percuté un immeuble vendredi à Milan, dans le nord de l'Italie, faisant un mort et une vingtaine de blessés, a indiqué une source de la préfecture de police à l'AFP. On ignore pour l'instant pourquoi le tramway a déraillé dans cette ville ... Lire la suite

  • Des équipes de médias rassemblés devant une salle de Chappaqua dans l'Etat de New York où une commission parlementaire s'apprête à entendre l'ancien président Bill Clinton sur ses liens avec le criminel sexuel février Jefferey Epstein, le 27 février 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Bill Clinton s'explique sur ses liens de proximité avec Epstein
    information fournie par AFP 27.02.2026 17:28 

    L'ex-président américain Bill Clinton a commencé à s'expliquer vendredi devant une commission d'enquête parlementaire sur ses liens avec Jeffrey Epstein, nombreux et documentés, alors que les démocrates continuent de réclamer d'entendre Donald Trump, lui aussi ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank