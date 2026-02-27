Le créateur de Roberto Cavalli rêve en noir

Un mannequin présente une création de Cavalli lors d'un défilé de mode dans le cadre de la Fashion Week de Milan, collection automne-hiver 2026-2027, à Milan, le 26 février 2025 ( AFP / Andreas SOLARO )

Le noir a été la couleur choisie par le directeur artistique de Roberto Cavalli pour la nouvelle collection femme présentée à la Fashion Week de Milan, mais Fausto Puglisi ne se sent pas pour autant négatif.

La palette presque entièrement noire, rehaussée de touches romantiques de lilas et de prune, utilisée par Puglisi jeudi soir à la Fashion Week de Milan, était au contraire une déclaration provocante pour la marque connue pour ses couleurs audacieuses, souvent agressives, et ses imprimés animaliers.

"Je voulais que la collection soit noire parce que je continue à rêver", a déclaré M. Puglisi à l'AFP en coulisses après le défilé, où une version du classique pop des années 1980 des Eurythmics, "Sweet Dreams (Are Made of This)", accompagnait les mannequins sur le podium.

Le cuir noir rigide et gaufré des vestes courtes ou des jupes ressortait de manière spectaculaire comme des chapeaux de champignons, tandis que les pantalons amples et taille basse cousus dans du vinyle noir scintillaient comme du liquide noir.

La collection célébrait néanmoins la légèreté et la texture, avec une forte dose de dentelle noire transparente - sur des manches moulantes, des robes nuisettes presque invisibles ou associée à du velours noir.

La fausse peau d'agneau persan a eu son heure de gloire, sur des pantalons, des manteaux, des vestes et mélangée à du velours noir pour former les volants d'une jupe longue associée à des bottes à lacets.

"C'est du faux", s'est exclamé M. Puglisi en parlant de la peau d'agneau persan brillante et bouclée. "J'adore les animaux, je n'utiliserais jamais de la vraie fourrure", dit-il.

M. Puglisi a recréé l'aspect de la fourrure, sa finesse et ses variations de couleurs, en l'imprimant sur un tissu fluide, tandis qu'une longue tunique noire moulante utilisait des découpes transparentes pour reproduire les rayures d'un zèbre.

- continuer à rêver -

Un tableau d'ambiance en coulisses montrait des natures mortes florales de maîtres anciens, des cuirasses de centurions romains et des bandes de cuir portées comme armure, ainsi que des photographies en noir et blanc d'images gothiques et d'autres sources d'inspiration.

Est-ce difficile de travailler dans la mode dans le contexte mondial actuel? "Je pense qu'il est important de créer de la beauté. Toujours", a-t-il déclaré, qualifiant la mode, les films et la musique d'"évasion".

"Je pense qu'il est très important de continuer à créer avec la vision d'un enfant, avec naïveté et fraîcheur", a-t-il ajouté.

"Je ne laisserai aucun dictateur entraver ma créativité. Je continue à créer et je continue à rêver", a-t-il ajouté.

Et son dernier look de la soirée a fait sensation.

Son haut à col mélangeait dentelle, découpes et volants, tandis que sa jupe semblait avoir été cousue à partir d'un million de fausses plumes noires.

De quoi permettre aux rêves de Fausto Puglisi de prendre leur envol.