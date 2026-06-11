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Les grandes banques américaines remontent après l'annulation par Trump des frappes prévues contre l'Iran
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 19:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** Les actions des grandes banques américaines ont légèrement progressé après que le président américain Donald Trump a annulé les frappes contre l'Iran qui étaient prévues plus tard dans la soirée

** JPMorgan Chase JPM.N progresse de 1,5 %, Bank of America BAC.N de 1,2 %, Wells Fargo WFC.N de 1 % et Citigroup C.N de 2,8 %

** Goldman Sachs GS.N en hausse de 2,2 % et Morgan Stanley

MS.N en hausse de 2,1 %

** Trump avait précédemment déclaré que les États-Unis frapperaient l'Iran “très fort ce soir” et souhaitait, à un moment donné, s'emparer de l'île de Kharg, plaque tournante des infrastructures pétrolières iraniennes, après une deuxième journée de frappes de part et d'autre dans le Golfe qui menaçait de replonger la région dans une guerre totale

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