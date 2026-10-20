Les gouvernements et les autorités de régulation renforcent leur surveillance de DeepSeek, l'entreprise chinoise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Dernières informations concernant l'interdiction de DeepSeek dans les systèmes informatiques gouvernementaux américains)

La start-up chinoise spécialisée dans l’IA DeepSeek, qui avait annoncé en janvier dernier avoir développé un modèle d’IA capable de rivaliser avec ChatGPT à un coût bien moindre, fait l’objet d’une surveillance accrue dans certains pays en raison de ses politiques de sécurité et de ses pratiques en matière de protection de la vie privée.

Le département américain de la Sécurité intérieure ordonne le retrait des produits DeepSeek des systèmes informatiques des agences civiles, ce qui constitue la dernière mesure en date prise à l’encontre de cette start-up chinoise spécialisée dans l’IA.

Selon sa propre politique de confidentialité, DeepSeek stocke de nombreuses données à caractère personnel, telles que les requêtes adressées à son programme d'IA ou les fichiers téléchargés, sur des ordinateurs situés en Chine.

Voici les mesures prises par différents pays à l'égard de DeepSeek:

AUSTRALIE

En février de l’année dernière, l’Australie a interdit DeepSeek sur tous les appareils gouvernementaux, craignant qu’il ne présente des risques pour la sécurité.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

En juillet de l’année dernière, le gouvernement tchèque a interdit à l’administration publique du pays d’utiliser les services de la start-up chinoise spécialisée dans l’IA DeepSeek, en raison de préoccupations liées à la sécurité des données.

FRANCE

L'autorité française de protection des données a déclaré qu'en janvier 2025, elle interrogera DeepSeek afin de mieux comprendre le fonctionnement du système d'IA de cette start-up chinoise et d'évaluer les risques éventuels pour la vie privée des utilisateurs.

ALLEMAGNE

L'Allemagne a demandé à Apple AAPL.O et à Google GOOGL.O de retirer DeepSeek de leurs boutiques en ligne en raison de préoccupations liées à la sécurité des données, a déclaré un commissaire de l'autorité de protection des données en juin de l'année dernière.

INDE

Début février de l’année dernière, le ministère indien des Finances a demandé à ses employés d’éviter d’utiliser des outils d’IA, notamment ChatGPT et DeepSeek , à des fins officielles, invoquant les risques que cela représente pour la confidentialité des documents et des données gouvernementaux.

ITALIE

L’autorité italienne de la concurrence, l’AGCM, a clos une enquête sur le système d’IA chinois DeepSeek, qui aurait omis d’avertir les utilisateurs qu’il pouvait générer de fausses informations, en acceptant des engagements contraignants comme condition à la clôture de l’affaire.

Plus tôt l'année dernière, elle avait bloqué l'application , invoquant un manque d’informations sur son utilisation des données à caractère personnel.

PAYS-BAS

L'autorité néerlandaise de protection de la vie privée a déclaré en janvier de l'année dernière qu'elle allait ouvrir une enquête sur les pratiques de collecte de données de la société chinoise d'intelligence artificielle DeepSeek et a exhorté les utilisateurs néerlandais à faire preuve de prudence vis-à-vis des logiciels de cette entreprise.

Le gouvernement a également interdit aux fonctionnaires d’utiliser l’application, invoquant la politique relative aux pays menant un programme cyberoffensif, a déclaré le porte-parole du gouvernement fin juillet.

RUSSIE

Début février de l’année dernière , le président russe Vladimir Poutine a donné pour instruction à la Sberbank de collaborer avec des chercheurs chinois sur des projets communs d’IA, a déclaré à Reuters un haut dirigeant de la plus grande banque russe.

CORÉE DU SUD

L’autorité sud-coréenne chargée de la protection des données a déclaré à la mi-février de l’année dernière que les nouveaux téléchargements de l’application DeepSeek avaient été suspendus dans le pays après que la start-up eut reconnu ne pas avoir tenu compte de certaines règles de l’agence en matière de protection des données à caractère personnel.

Plus tôt l’année dernière, le ministre de l’Industrie avait temporairement bloqué l'accès des employés à DeepSeek pour des raisons de sécurité.

Le service a été remis à disposition fin avril 2025.

TAÏWAN

En février de l’année dernière, Taïwan a interdit aux services gouvernementaux d’utiliser le service DeepSeek, le considérant comme un risque pour la sécurité. Le pays a également exprimé des inquiétudes concernant la censure sur DeepSeek et le risque que les données ne se retrouvent en Chine.

ÉTATS-UNIS

Le département de la Sécurité intérieure a déclaré au début du mois qu’il ordonnait le retrait des produits DeepSeek, ainsi que des services tiers utilisant ses modèles, des systèmes informatiques des agences civiles américaines, et qu’il en interdisait l’acquisition. Il a indiqué que ces modèles représentaient « de multiples vecteurs de menace », notamment le transfert éventuel de données sensibles vers la Chine.

Plusieurs agences américaines, dont le ministère du Commerce et la Marine, ainsi que des États tels que New York, le Tennessee et la Virginie, avaient déjà interdit l’utilisation de DeepSeek sur les appareils gouvernementaux.

L’administration Trump envisage actuellement des sanctions qui empêcheraient DeepSeek d’acheter des technologies américaines, et débat de la possibilité d’interdire aux Américains l’accès à ses services, a rapporté le New York Times en avril.

Un groupe de neuf législateurs américains a adressé en décembre une lettre au secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, exhortant le Pentagone à ajouter une série d’entreprises technologiques chinoises, dont DeepSeek, à une liste d’entités soupçonnées d’aider l’armée chinoise.

Sept sénateurs républicains américains avaient déjà demandé en août au ministère du Commerce d’évaluer les vulnérabilités potentielles en matière de sécurité des données posées par les modèles d’IA open source chinois tels que DeepSeek.