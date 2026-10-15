Les gouvernements du monde entier se tourneraient vers les obligations non libellées en dollars face à une crise de liquidité liée à l'IA, selon un banquier de Citi

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(Correction du titre et du texte dans son ensemble afin de préciser que les émetteurs concernés sont des gouvernements et des entités publiques, et non des fonds souverains)

par Selena Li

Les gouvernements et les entités publiques lèvent de plus en plus de fonds en dehors du marché des obligations libellées en dollars, car la concurrence de plus en plus vive pour lever des capitaux fait grimper les coûts d’émission de dette, a déclaré jeudi un banquier senior de Citi spécialisé dans ce secteur.

Les marchés de la dette en monnaie locale, tels que ceux du renminbi chinois, du dollar australien, du dollar de Hong Kong et du dollar de Singapour, suscitent l’intérêt des émetteurs publics et privés cherchant à diversifier leurs sources de financement, a déclaré à Reuters Stephanie von Friedeburg, responsable mondiale du groupe secteur public chez Citi.

« Le réservoir de capitaux est limité, et pour la première fois depuis de nombreuses années, les États et les entreprises privées se disputent ces capitaux. Et cette situation est véritablement alimentée par les besoins d’emprunt des États », a-t-elle déclaré en marge des réunions du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok.

Les fonds souverains constituent le plus grand groupe d’investisseurs institutionnels au monde. À l’échelle mondiale, leurs actifs s’élevaient à environ 16 500 milliards de dollars ce mois-ci, selon les données de suivi de Global SWF.

Les rendements de référence des obligations d’État à 10 ans dans les dix plus grandes économies développées du monde ont augmenté en moyenne de 81 points de base depuis le début de l’année, a indiqué l’agence de notation Fitch en début de semaine.

Les États et autres émetteurs du secteur public cherchent de plus en plus à émettre de la dette pour financer leurs priorités en matière d’infrastructures, de sécurité énergétique, de défense et de développement, a déclaré Mme von Friedeburg, soulignant qu’une concurrence plus vive pour les fonds s’est installée, les capitaux privés se ruant sur les opportunités liées à l’intelligence artificielle.

Malgré les évolutions des portefeuilles souverains et les pressions sur le financement, elle a estimé que le dollar américain resterait la principale monnaie de réserve mondiale dans un avenir prévisible, aucun autre marché ne pouvant rivaliser avec sa profondeur et sa liquidité.

Face à la hausse des rendements sur les marchés développés et aux importants capitaux privés immobilisés dans le financement des infrastructures d’IA, Mme von Friedeburg a constaté un effet d’éviction des pays en développement, qui étaient déjà confrontés à de lourdes charges liées au service de la dette et à une marge de manœuvre budgétaire nulle.

À moins de recourir à des alternatives innovantes telles que les échanges de dette contre des projets de développement, les marchés émergents auraient du mal à financer leurs besoins essentiels en matière d’énergie, de transport et de transition numérique, a-t-elle ajouté.

Mme von Friedeburg, qui travaille avec certains des plus grands gouvernements et émetteurs quasi-publics au monde, a également indiqué que la hausse des cours de l’or incitait les gestionnaires de réserves à explorer des solutions telles que la couverture, la gestion de la liquidité et les emprunts garantis par les réserves d’or.