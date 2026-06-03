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Les gestionnaires d'actifs américains reculent alors que les investisseurs s'attendent à de nouvelles informations concernant les retraits des fonds de crédit privés
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des gestionnaires d'actifs alternatifs américains ont reculé mercredi avant l'ouverture de la Bourse, les investisseurs se préparant à la publication des chiffres du deuxième trimestre concernant les rachats effectués sur les fonds de crédit privés non cotés, après une forte hausse des retraits au trimestre précédent due à des inquiétudes croissantes quant à la liquidité de ce secteur en pleine expansion.

Apollo Global Management APO.N , Ares Management ARES.N , Blackstone BX.N , Blue Owl Capital OWL.N et KKR KKR.N ont chacune chuté de plus de 5 %, tandis que Carlyle Group CG.O a reculé de 2,8 %.

Les périodes de rachat des principaux fonds de crédit privés non cotés américains pour le deuxième trimestre ont commencé à prendre fin vendredi dernier. Ces fermetures s'étaleront tout au long du mois de juin, et les acteurs du marché suivent de près les mises à jour ultérieures concernant le taux des demandesde retrait .

Cliffwater a été le premier à publier mardi ses chiffres de rachats pour le deuxième trimestre, les demandes de retrait de son fonds phare de crédit privé de 31,3 milliards de dollars s'étant aggravées, passant de 14 % au premier trimestre à 17 %.

Ces derniers mois, les particuliers fortunés ont cherché à retirer leurs fonds des fonds de crédit privé , alors qu'une avalanche de mauvaises nouvelles concernant ces classes d'actifs, les limites de liquidité et les inquiétudes liées aux perturbations causées par l'IA aux entreprises de logiciels ont déstabilisé les investisseurs.

Selon les analystes, la mise à jour de Cliffwater pourrait retarder la reprise du secteur au-delà de la fête du Travail, les investisseurs attendant des nouvelles concernant les rachats .

Si les prochaines mises à jour ne montrent pas d'amélioration, le ralentissement pourrait perdurer jusqu'à la fin de l'année, a déclaré Bill Katz, analyste chez TD Cowen.

Les demandes de rachat sur l'ensemble des véhicules de crédit privé non cotés aux États-Unis ont bondi jusqu'à 41 % au premier trimestre, ce qui a poussé la plupart des gestionnaires à appliquer la limite habituelle de 5 % sur les demandes de retrait, réduisant ainsi la liquidité pour les investisseurs.

Les analystes ont soutenu cette mesure visant à limiter les retraits, car elle contribuerait à atténuer le risque de ventes forcées d'actifs.

Les dirigeants de grandes sociétés de gestion d'actifs réunis la semaine dernière à New York lors de la Bernstein Strategic Decisions Conference ont déclaré que les demandes de rachat dans les véhicules de crédit privés devraient rester élevées tout au long de l'année.

Mercredi, le groupe suisse Partners Group a annoncé qu’il plafonnait les retraits d’un fonds de capital-investissement de 8,6 milliards de dollars , alors que les demandes de rachat s’accéléraient, signe que les inquiétudes des investisseurs concernant le crédit privé se répercutent sur d’autres segments des marchés.

Crédit privé

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APOLLO GLB MGMT
128,770 USD NYSE 0,00%
ARES MGT RG-A
128,450 USD NYSE 0,00%
BLACKSTONE
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BLUE OWL CAP RG-A
10,065 USD NYSE 0,00%
KKR & CO
94,480 USD NYSE 0,00%
THE CARLYLE GRP
44,4900 USD NASDAQ 0,00%
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