Les géants de la technologie font rebondir Wall Street alors que les investisseurs achètent la baisse

Indices en hausse: Dow 0,8%, S&P 500 0,99%, Nasdaq 1,37%

L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie atteint son plus haut niveau historique

Les actions d'Apple atteignent un niveau record

Boeing en hausse après que la FAA ait approuvé l'augmentation de la production du 737 MAX

Les indices de Wall Street ont démarré la semaine sur une base solide, alimentés par les gains des grandes capitalisations, tandis que les investisseurs se préparent à une vague de résultats d'entreprises et à un rapport crucial sur l'inflation qui pourrait orienter la prochaine évolution du marché.

Les marchés se sont remis des turbulences de la semaine dernière, provoquées par de nouvelles inquiétudes concernant le stress systémique du crédit dans le secteur bancaire, alors que les investisseurs se sont rués sur les poids lourds de la technologie dans un mouvement classique de "buy the dip" (acheter la baisse).

Les actions d'Apple AAPL.O ont augmenté de 4,3 % pour atteindre un record à , tandis que Meta META.O et Netflix NFLX.O ont gagné plus de 2 % chacun. Alphabet

GOOGL.O a gagné plus de 1 %.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , la jauge de la peur à Wall Street, est tombé à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine, signalant un retour de la confiance des investisseurs.

"L'IA est l'histoire et les investisseurs sont enthousiasmés par les énormes gains de productivité qui découleront de l'IA. Vous avez des dépenses massives qui seront encore validées par un grand nombre des "sept magnifiques"", a déclaré Eric Schiffer, directeur général de la société de capital-investissement Patriarch Organization.

Cette semaine, l'attention des investisseurs se portera également sur les résultats des poids lourds de Wall Street, notamment Tesla TSLA.O , Ford F.N , GM GM.N et Netflix

NFLX.O , car ils devraient constituer un nouveau test de résistance pour les actions qui se négocient à des niveaux de valorisation élevés.

Les résultats de certaines banques régionales américaines seront également surveillés afin de prendre le pouls de la santé du secteur.

Selon les données du LSEG IBES, les entreprises du S&P 500 devraient enregistrer une hausse de 9,3 % de leurs bénéfices au troisième trimestre, en glissement annuel.

A 11h18, le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 369,91 points, soit 0,80%, pour atteindre 46 560,52. Le S&P 500 .SPX a gagné 66,01 points, soit 0,99%, à 6 730,02, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 310,03 points, soit 1,37%, à 22 990,00.

L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a atteint un plus haut historique, et affichait une hausse de 2,2 %.

Les actions de Micron MU.O ont augmenté de 3,6% et ont atteint un niveau record après que Barclays ait relevé son objectif de prix sur le titre. ON Semiconductor ON.O et KLA

KLAC.O ont gagné respectivement 5,6 % et 4,8 %.

L'indice S&P de l'énergie .SPNY a gagné 0,3%, tandis que les valeurs industrielles .SPLRCI ont gagné près de 1%.

Sur le front commercial, le président américain Donald Trump a suggéré d'assouplir les droits de douane imposés à la Chine si Pékin reprenait ses achats de produits agricoles clés tels que le soja. Il a toutefois imputé la dernière rupture des négociations au renforcement du contrôle de la Chine sur les exportations de terres rares.

IPC RETARDÉ

La fermeture du gouvernement américain, qui a débuté le 1er octobre, a interrompu la publication de données économiques clés, privant les investisseurs d'indicateurs cruciaux. Cela place le rapport sur les prix à la consommation de vendredi, un indicateur essentiel de l'inflation, sous les feux de la rampe avant la réunion de politique générale de la Réserve fédérale des 28 et 29 octobre.

Alors que l'inflation de base de septembre devrait rester stable à 3,1 %, les marchés s'attendent généralement à une réduction des taux d'intérêt d'un quart de point ce mois-ci, et à une autre réduction probable en décembre.

Parmi les autres valeurs, Applovin APP.O a chuté de 3,8 % après que Fuzzy Panda a révélé une position courte dans la société.

Boeing BA.N a gagné environ 1% après que le constructeur d'avions ait obtenu l'approbation de l'Administration fédérale de l'aviation américaine pour augmenter la production du 737 MAX à 42 avions par mois.

WeightWatchers WW.O a grimpé de 9,4 % après que la société a conclu un partenariat avec Amazon pour la livraison de médicaments amaigrissants.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 4,14 contre 1 sur le NYSE et de 3,17 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 14 nouveaux sommets sur 52 semaines et quatre nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 60 nouveaux sommets et 47 nouveaux creux.