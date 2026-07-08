Les géants de la tech se joignent à la fête du pétrole du Calgary Stampede, alors que le Canada cherche à attirer des centres de données

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* L'Alberta vise à attirer 100 milliards de dollars canadiens d'investissements dans les centres de données

* Google est plus présent que jamais au Calgary Stampede cette année

* Pembina va construire un projet gazier de 4,6 milliards de dollars canadiens destiné à un grand centre de données

par Amanda Stephenson

Les géants de la tech ont rejoint la fête du Calgary Stampede, signe d’un intérêt croissant des hyperscalers américains pour le Canada, alors que la province de l’Alberta cherche à attirer le développement de centres de données.

Les entreprises pétrolières et gazières occupent généralement le devant de la scène lors de ce rendez-vous annuel dédié à l'énergie, qui se tient en même temps que le célèbre rodéo de la ville. Mais cette année, les géants américains de la technologie affichent également une présence notable, selon des sources présentes aux festivités.

GOOGL.O , filiale d’Alphabet, a été la plus visible, en tant que co-sponsor du Stampede pour la deuxième année consécutive. L’entreprise a organisé dimanche une soirée privée au Corona Skydeck, une terrasse EXCLUSIVE sur le toit surplombant le site du rodéo du Stampede, pouvant accueillir jusqu’à 300 invités.

Selon une source de Reuters, des responsables politiques fédéraux et provinciaux ainsi que des fonctionnaires figuraient parmi les invités de cette soirée.

Une porte-parole de Google a confirmé que l’entreprise avait cette année une présence plus importante que jamais au Calgary Stampede.

Deux sources ont indiqué que d’autres entreprises technologiques, notamment Meta et Amazon, ont également participé à des événements et à des réunions dans le cadre du Stampede. Aucune de ces deux entreprises n’a répondu à une demande de commentaire. L’Alberta souhaite attirer 100 milliards de dollars canadiens d’investissements dans les centres de données , en mettant en avant son approvisionnement en gaz naturel bon marché et abondant. Une énergie abordable, combinée au climat froid de la province, pourrait en faire une destination attractive pour les hyperscalers américains confrontés à des contraintes énergétiques et à une opposition croissante de la population dans leur propre pays. Le gouvernement de l’Alberta a déclaré qu’il prévoyait d’annoncer mercredi un “investissement majeur” dans le secteur des technologies et de l’intelligence artificielle de la province. Aucun détail supplémentaire n’a été fourni, mais Nate Glubish, le ministre provincial chargé des technologies, avait précédemment déclaré à Reuters que l’Alberta était en pourparlers avec plusieurs entreprises technologiques à la recherche de territoires où elles pourraient se raccorder rapidement au réseau électrique.

L’Alberta offre également aux promoteurs la possibilité de construire leurs propres sources d’énergie afin d’éviter les limitations de capacité électrique.

Bien que la province ne dispose pas encore de centres de données dits “hyperscale” (nécessitant 50 mégawatts ou plus d’électricité), près d’une centaine ont été proposés et au moins un centre de grande envergure devrait être construit. La semaine dernière, Pembina Pipeline PPL.TO a annoncé qu’elle allait donner le feu vert à son projet de “Greenlight Electricity Centre” d’une valeur de 4,6 milliards de dollars canadiens (3,24 milliards de dollars américains) dans le centre de l’Alberta. Il s’agit d’un projet de centrale au gaz naturel d’une puissance de 932 mégawatts qui alimentera le développement d’un grand centre de données pour un client dont l’identité n’a pas été révélée.