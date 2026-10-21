Les géants de la beauté ciblent le "visage Ozempic" alors que l'essor des médicaments contre l'obésité ouvre un nouveau marché

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(Il s'agit du troisième volet d'une série en cinq parties de Reuters consacrée à la manière dont les médicaments amaigrissants modifient les habitudes d'achat et d'alimentation des consommateurs, et à la façon dont les entreprises s'adaptent à cette tendance)

* Galderma étudie l'utilisation de traitements existants pour soigner les problèmes cutanés liés à la perte de poids

* L'Oréal teste actuellement des produits sur des utilisateurs de GLP-1 dans le cadre d'études distinctes

* Natura précise que la gamme Chronos comprend des produits destinés à améliorer la fermeté, l'élasticité et la peau des paupières

par Richa Naidu, Dominique Patton et Alexander Marrow

La société suisse de soins de la peau Galderma GALD.S , le groupe brésilien de cosmétiques Natura NATU3m.BA et le géant de la beauté L'Oréal

OREP.PA testent actuellement des traitements destinés aux consommateurs préoccupés par le relâchement du visage et la perte de volume, cherchant ainsi à tirer parti d'un marché en pleine croissance lié à l'essor des médicaments contre l'obésité.

Ces entreprises ciblent les préoccupations liées au phénomène dit de "visage Ozempic", un terme apparu lorsque ce médicament contre le diabète a été largement associé à la perte de poids. Selon les experts, la perte de volume facial serait liée à une perte de poids rapide plutôt qu’aux médicaments à base de GLP-1 eux-mêmes.

Les médicaments à base de GLP-1, tels que l’Ozempic et le Wegovy de Novo Nordisk ( NOVOb.CO ) et le Zepbound d’Eli Lilly ( LLY.N ), aident les personnes à perdre du poids en imitant une hormone qui procure une sensation de satiété. Outre les effets secondaires gastro-intestinaux, la perte de poids rapide qui en résulte peut également entraîner un relâchement cutané au niveau du visage et du corps.

Pfizer estime que le marché des médicaments contre l’obésité pourrait atteindre 150 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel d’ici 2030, ce qui pourrait créer une opportunité potentiellement lucrative pour les entreprises spécialisées dans les soins de la peau et l’esthétique médicale, car de plus en plus de patients recherchent des traitements contre le relâchement cutané et la perte de volume facial suite à une perte de poids rapide.

Selon les estimations du Boston Consulting Group pour 2025, le chiffre d’affaires généré par ces traitements cliniques devrait passer d’environ 700 millions de dollars à 2 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

Michael Somenek, chirurgien plasticien facial basé à Washington, DC, et maître de conférences clinique à la faculté de médecine de l’université George Washington, a déclaré avoir constaté une forte augmentation des demandes de traitement de la part de patients sous GLP-1 au cours de l’année écoulée.

"Une perte de poids importante sur une période de quatre à six mois peut avoir un impact réel sur le volume du visage", a-t-il expliqué.

LES ENTREPRISES SAISISSENT L'OPPORTUNITÉ

Galderma, détenue à 20 % par L’Oréal, a mené l’année dernière une étude visant à évaluer l’efficacité de certains de ses traitements existants sur les modifications cutanées associées aux médicaments amaigrissants à base de GLP-1.

"Le relâchement cutané est un sujet de préoccupation, la perte de fermeté est un sujet de préoccupation, certains creux peuvent être préoccupants et le teint terne peut également l’être", a déclaré Anne-Cécile Chevrier, responsable mondiale des produits esthétiques injectables chez Galderma. La société suisse fabrique Sculptra, un traitement qui stimule la production naturelle de collagène, et Restylane, un produit de comblement dermique à base d’acide hyaluronique.

Mme Chevrier a précisé que, bien que ces traitements ne soient pas spécifiquement approuvés pour les utilisateurs de GLP-1, Galderma collabore avec des dizaines de milliers de chirurgiens plasticiens et d’autres professionnels de l’esthétique à travers le monde qui les proposent à des patients sous médicaments amaigrissants.

Aux États-Unis, 53 % des cliniques esthétiques prévoient un afflux de nouveaux patients lié à la prescription de médicaments amaigrissants, selon un rapport de 2024 du cabinet d’études Medical Insight, et 43 % estiment que l’utilisation croissante de ces médicaments stimulera la demande de traitements visant à corriger les modifications faciales induites par ces médicaments.

L'Oréal explore également ce marché.

"Nous testons actuellement des produits sur des utilisateurs de GLP-1 dans le cadre d’études distinctes, car ce groupe de consommateurs prend de plus en plus d’importance et représente un nombre significatif de personnes à l’échelle mondiale", a déclaré Delphine Viguier-Hovasse, directrice de l’innovation et de la prospective chez L’Oréal.

Manuel Krauss, directeur de l’innovation et de la R&D chez Natura, a indiqué que l’entreprise testait ses produits existants directement auprès d’utilisateurs de GLP-1 et développait une nouvelle génération de traitements.

"Le GLP-1 engendre de nouveaux besoins en matière de beauté à une vitesse sans précédent, mais il nous montre également que l’avenir de la beauté ne peut se résumer aux seules crèmes", a déclaré M. Krauss, soulignant que les innovations futures pourraient associer différents formats, tels que des compléments alimentaires et des produits à ingérer.

UNE SITUATION PLUS COMPLEXE

D’autres facteurs peuvent entrer en jeu chez les patients présentant des problèmes de peau ou de volume facial.

Selon les analystes de l’organisation américaine spécialisée dans les politiques de santé KFF, les médicaments à base de GLP-1 sont principalement utilisés par les adultes âgés de 50 à 64 ans, une tranche d’âge qui connaît déjà une diminution du collagène et, en particulier chez les femmes ménopausées, une baisse de la production d’œstrogènes.

"Nous ne disposons pas de données de recherche à ce sujet, et mener une étude sur ce sujet s’avérera probablement difficile, car la plupart des patientes (qui prennent des médicaments à base de GLP-1) sont en périménopause ou en postménopause", a déclaré Heidi Young, médecin associée basée en Californie du Nord et copropriétaire de R+H Aesthetic Medicine.

Elle a ajouté que certaines personnes prenant des médicaments à base de GLP-1 ne consomment pas souvent d’aliments nutritifs, ce qui pourrait également affecter leur peau: "Je pense que c’est sans aucun doute multifactoriel et je ne pense pas qu’il y ait de réponse directe."

CES PRODUITS SONT-ILS EFFICACES?

Beibei Du-Harpur, dermatologue consultante et maître de conférences clinique au King’s College de Londres, a déclaré que le terme "visage Ozempic" est trompeur.

"Ce médicament ne fait pas fondre le collagène — le simple fait de perdre du poids de manière plus durable et moins rapide permettrait d’atténuer certains des changements les plus marqués que l’on observe chez les patients."

Selon les experts, certains produits de soin peuvent améliorer l’aspect et la qualité de la peau affectée, mais ne peuvent pas remédier entièrement à la perte de volume facial sous-jacente.

"Dans une certaine mesure, certaines de ces crèmes peuvent être utiles", a déclaré le Dr Graeme Glass, chirurgien plasticien et craniofacial, ainsi que directeur esthétique de la marque de beauté britannique LYMA.

Les crèmes agissent sur l’épiderme et contiennent des molécules suffisamment petites pour atteindre le derme. "Ce qu’elles ne peuvent pas vraiment faire, c’est modifier la structure ligamentaire de votre visage", a-t-il précisé.

"Elles ne peuvent pas repositionner les coussinets adipeux profonds du visage… il y a une limite à ce que ces produits peuvent faire."

Mme Du-Harpur a déclaré que les entreprises de beauté "s’efforçaient toutes désespérément de mettre au point un produit ciblant le GLP-1".

Elle a expliqué que les traitements tels que les produits de comblement injectables étaient plus efficaces que les crèmes, car ils pouvaient atteindre le derme, la couche intermédiaire et la plus épaisse de la peau humaine.

"Ce qui perd réellement du volume, c’est la couche située en dessous – la couche adipeuse – et il n’y a jamais eu la moindre preuve que les produits de soin topiques puissent atteindre cette couche adipeuse."