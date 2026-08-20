Les gains réalisés sur les participations dans des entreprises spécialisées dans l'IA stimulent les résultats du deuxième trimestre de l'indice S&P 500

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les résultats d'Amazon et d'Alphabet stimulent la croissance des bénéfices du S&P 500 au deuxième trimestre

* La saison des résultats du deuxième trimestre touche à sa fin

* Les prévisions de résultats pour le troisième trimestre sont en hausse

par Caroline Valetkevitch

Les entreprises du S&P 500 s'apprêtent à clôturer une saison de résultats trimestriels exceptionnelle, alimentée en grande partie par la forte hausse des bénéfices des entreprises liées à l'IA.

Le S&P 500 est en passe d’enregistrer une hausse de 52 % de ses bénéfices globaux au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, grâce notamment à un bond de 74 % des bénéfices dans le secteur technologique. Ces chiffres incluent d’importantes plus-values comptabilisées à la valeur de marché chez Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O , qui ont toutes deux enregistré d’importants gains au cours de la période sur leurs investissements dans des entreprises en forte croissance du secteur de l’IA, telles qu’Anthropic.

Si l’on exclut ces gains, la dernière estimation de la croissance des bénéfices du S&P 500 au deuxième trimestre s’élèverait à 33 %, selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les résultats chez LSEG. Il s’agit tout de même du trimestre le plus solide depuis 2021, au lendemain du début de la pandémie, mais cet écart mérite d’être pris en compte car de nombreux investisseurs considèrent avec prudence les gains comptables liés à l’évaluation au prix du marché, ceux-ci pouvant accentuer l’impact des fluctuations du marché sur les performances d’une entreprise.

« Les gains liés à l’évaluation à la valeur de marché peuvent se transformer en pertes tout aussi rapidement », a écrit Savita Subramanian, stratège en actions et en analyse quantitative chez BofA Securities, dans une récente note adressée à ses clients. « Nous ne disons pas que les gains liés à l’évaluation à la valeur de marché sont une mauvaise chose, mais nous restons prudents quant au fait que la dépendance croissante des bénéfices vis-à-vis d’ (, largement) des facteurs incontrôlables, réduit la visibilité. »

Les stratèges de Goldman Sachs ont indiqué ce mois-ci que les valeurs liées aux infrastructures d’IA représentaient environ un tiers de la croissance du bénéfice par action du S&P 500 au deuxième trimestre.

PRUDENCE DES INVESTISSEURS FACE AUX VALORISATIONS DU SECTEUR DE L’IA

L’optimisme à l’égard des entreprises liées à l’IA a propulsé Wall Street à la hausse ces dernières années, mais les investisseurs s’inquiètent de plus en plus des valorisations élevées et des accords de financement circulaires, notamment ceux conclus entre le géant des puces d’IA Nvidia NVDA.O et ses clients.

Nvidia, l’entreprise la plus valorisée au monde, a annoncé lundi qu’elle fournirait à OpenAI une garantie pouvant atteindre 105 milliards de dollars afin d’aider l’ à louer un immense centre de données dans l’Ohio. L’action Nvidia a progressé lundi, mais a reculé le lendemain dans le cadre d’un recul généralisé du secteur technologique, lié aux coûts du développement de l’IA, en particulier sur un marché obligataire américain nerveux.

« En ce qui concerne les hyperscalers, ils empruntent de l’argent et vendent des actions », a déclaré Michael O’Rourke, stratège en chef des marchés chez JonesTrading, à Stamford, dans le Connecticut.

« Nous sommes probablement en train de puiser dans l’avenir. Ainsi, même si nous visons une forte hausse des bénéfices, cela nous expose à des déceptions l’année prochaine ou l’année suivante… Les investisseurs doivent en être conscients. »

DÉTAILS DES BÉNÉFICES D’ALPHABET ET D’AMAZON

Le résultat net d’Amazon au deuxième trimestre 2026 comprenait d’autres produits hors exploitation avant impôts de 53,4 milliards de dollars, provenant principalement de ses investissements dans Anthropic, selon M. Dhillon, tandis que les résultats d’Alphabet incluaient une plus-value latente de 77,1 milliards de dollars sur des titres de participation.

Les plus-values « à la valeur de marché » de ces deux sociétés ont également stimulé la croissance des bénéfices du S&P 500 au premier trimestre par rapport à l'année précédente, a-t-il ajouté, mais dans une moindre mesure. Les bénéfices du S&P 500 ont progressé de 29,4 % au premier trimestre en incluant ces plus-values. Sans celles-ci, ils ont augmenté de 22,3 %, selon ses données.

Les données trimestrielles sur les bénéfices de LSEG sont présentées sur une « base mixte », ce qui signifie qu’elles peuvent être établies soit selon les principes comptables généralement admis (GAAP), soit selon des critères non GAAP, a noté M. Dhillon.

Il est certain que d'autres secteurs affichent également une forte croissance des bénéfices pour le deuxième trimestre. Sept des onze principaux secteurs du S&P 500 affichent des hausses de bénéfices d’au moins deux chiffres en glissement annuel, la croissance estimée de l’ .SPNY e du secteur de l’énergie s’établissant désormais à environ 143 % pour le trimestre, selon les données de LSEG. Environ 85 % des entreprises dépassent les prévisions de bénéfices des analystes, avec les résultats de plus de 450 sociétés du S&P 500 déjà publiés vendredi, d’après les données de LSEG.

Les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre ont également bondi: les analystes tablent désormais sur une hausse des bénéfices de 29,2 % pour les entreprises du S&P 500, contre 27,6 % début juillet, et les perspectives positives dépassent jusqu’à présent largement les perspectives négatives pour ce trimestre.