Les gagnants et les perdants européens des mid-terms

Les résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis ont une incidence sur certaines valeurs européennes.

A Paris, les bancaires sont particulièrement entourées (Société Générale 4,71%, BNP Paribas 4,99% et Crédit Agricole 3,73%). Elles ont notamment été soutenues par la baisse des rendements obligataires. Avec le gain des deux chambres aux Etats-Unis, les intervenants estiment que les dépenses de l'Etat fédéral pourraient être revues à la baisse.

Le secteur de l'éolien a également profité de la vague bleue outre-Atlantique étant donné que le président des Etats-Unis a suspendu plusieurs projets depuis le début de son second mandat. Ainsi, les Danois Orsted et Vestas reprennent respectivement 5,65 et 3,52%, ou encore l'Allemand Nordex qui s'affiche en belle hausse de 6,49%.

A l'inverse le secteur de l'IA pourrait être pénalisé par la majorité démocrate au sein du Congrès. Les investisseurs craignent un renforcement de l'opposition politique et locale au développement massif des infrastructures d'intelligence artificielle, notamment des centres de données. Ainsi en bourse, Schneider Electric et Legrand reculent de 1,65 et 1,49%, ou encore Soitec et STMicroelectronics qui cèdent respectivement 7,86 et 1,23%.

Enfin, l'autre perdant pourrait être le secteur de la défense avec une baisse des dépenses militaires. A Paris, Thales s'affaisse par exemple de 2,58%, Dassault Aviation -0,46%, en Allemagne Rheinmetall recule de 1,03%, au Royaume-Uni, BAE Systems perd 2,72%, ou encore Leonardo qui a fondu de 1,26% à Milan.