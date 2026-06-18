Les frappes de drones en dehors des zones de combat stimulent le marché des technologies destinées à les contrer

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* Les infrastructures civiles sont confrontées à des menaces croissantes liées aux drones

* La demande en technologies de détection et de lutte contre les drones augmente

* Les contraintes réglementaires, de sécurité et budgétaires freinent leur adoption

* Les experts mettent en garde contre des technologies inefficaces et hors de prix, ainsi que contre une panique sur le marché

par Joanna Plucinska et Maria Rugamer

Les intrusions de drones perturbant les aéroports en Europe et les attaques contre des champs pétroliers au Moyen-Orient stimulent un marché en pleine expansion pour les radars, les brouilleurs et les engins de défense destinés à protéger les aéroports et les infrastructures contre ces nouvelles menaces aériennes.

La technologie des drones perturbe les aéroports depuis des années; l’aéroport de Gatwick, à Londres, fait partie de ceux qui ont dû suspendre leurs vols en raison d’alertes liées à des drones avant 2020. Cependant, une nouvelle vague d’intrusions liées aux guerres en Ukraine et au Moyen-Orient a exacerbé ces inquiétudes.

Parmi les avancées technologiques récemment dévoilées en réponse à ce phénomène, on peut citer un dispositif en forme de pistolet mis au point par la société américaine Dedrone, capable de brouiller les drones, ainsi qu’un "wingman" autonome de Boeing BA.N qui vole aux côtés d’avions de chasse, équipé de brouilleurs anti-drones et d’armes dans un nez interchangeable.

Ce secteur attire des milliards de dollars d’investissements, dépassant largement le cadre militaire pour s’étendre à des secteurs tels que l’énergie, le transport maritime, les centres de données, l’hôtellerie et les aéroports.

Avinor, qui possède et exploite 43 aéroports à travers la Norvège, fait partie des entreprises ayant déjà installé un système de détection de drones sur ses sites afin de remédier aux "perturbations et retards" causés au trafic aérien par les incursions de drones civils.

Reuters s’est entretenu avec une demi-douzaine de dirigeants d’entreprises spécialisées dans la lutte contre les drones, qui ont fait état d’une forte hausse de la demande de la part des gouvernements, des aéroports et des exploitants d’infrastructures civiles.

"Nous constatons un effet direct: beaucoup de gens nous contactent", a déclaré Siete Hamminga, directeur général de RobinRadar, une entreprise néerlandaise spécialisée dans la lutte contre les drones, dont la technologie est issue de recherches sur les collisions d’oiseaux avec les avions.

LE MARCHÉ DE LA LUTTE CONTRE LES DRONES CONNAÎT UNE CROISSANCE D’ENVIRON 20 % PAR AN

Les tactiques de guerre hybride en Europe et au Moyen-Orient ont mis en évidence la nécessité de protéger les infrastructures économiques et civiles telles que les ports, les champs pétroliers et les aéroports.

Les attaques de drones à l’aéroport de Dubaï, les incursions dans les pays baltes, les incendies de débris provoqués par des interceptions de drones dans la zone pétrolière de Fujairah, ainsi que les alertes liées à des drones présumés dans les aéroports de Munich et de Copenhague ont tous entraîné des perturbations au cours de l’année écoulée.

Certaines autorités aéroportuaires européennes ont déclaré à Reuters qu’elles envisageaient de renforcer leur recours aux technologies anti-drones.

Ash-Alexander Cooper, cadre chez Dedrone jusqu’en juin, qui s’est entretenu avec Reuters avant son départ, a déclaré que les demandes avaient commencé peu après le début de la guerre en Iran fin février, les clients réclamant des solutions pouvant être installées "dès que possible".

"J’imagine que nous sommes l’une des nombreuses entreprises sollicitées, maintenant que de nombreux gouvernements – pas seulement au Moyen-Orient – prennent conscience de leur vulnérabilité, alors que l’ampleur et la nature de la menace posée par les drones évoluent en temps réel", a-t-il déclaré.

Les analystes estiment que le marché mondial des systèmes anti-drones représente entre 3 et 7 milliards de dollars, avec une croissance annuelle d’environ 20 %. Un rapport de MarketsandMarkets prévoit qu’il passera de 4,5 milliards de dollars aujourd’hui à 14,5 milliards d’ici 2030.

Eben Frankenberg, directeur général d’Echodyne, fabricant de radars de détection de drones, a déclaré que l’investissement dans une nouvelle usine que son entreprise ouvrira cette année permettrait de multiplier sa capacité annuelle pour la porter à plus de 30 000 unités.

"En ce qui concerne la demande pour nos radars, nous avons enregistré une croissance bien supérieure à 100 % l’année dernière, et cette tendance ne montre aucun signe de ralentissement", a-t-il déclaré.

DES RÈGLES STRICTES CONCERNANT L’UTILISATION CIVILE DES TECHNOLOGIES ANTI-DRONES

Malgré un vif intérêt, les défis réglementaires et les questions de sécurité continuent de limiter le déploiement des technologies anti-drones en dehors du domaine militaire.

Les aéroports civils sont soumis à des règles strictes concernant les technologies qu’ils peuvent utiliser contre les drones et continuent de privilégier largement les outils de détection.

Des problèmes tels que le brouillage et les interférences GPS peuvent perturber les communications et la navigation, rendant ces systèmes inadaptés à une utilisation à proximité des aéroports. Il n’est généralement pas non plus possible d’utiliser des armes pour abattre des drones dans un environnement civil.

"On ne peut tout simplement pas utiliser ce qu’on appelle des moyens cinétiques efficaces, tels que des mitrailleuses ou des armes similaires, à proximité d’infrastructures civiles", a déclaré un porte-parole du fabricant allemand de radars Hensoldt

HAGG.DE .

Quant à déterminer comment les systèmes qui fonctionnent dans un contexte de combat peuvent être utilisés légalement et en toute sécurité dans des contextes civils, la décision revient en grande partie aux autorités nationales.

"Ce qui est autorisé relève d’une question réglementaire à laquelle les gouvernements doivent répondre", a déclaré Stephanie Lingemann, directrice de la division aérienne de la société allemande Helsing, spécialisée dans les drones et l’IA. "Nous ne pouvons pas prendre cette décision."

"UN JEU DU CHAT ET DE LA SOURIS"

Pendant ce temps, les drones se multiplient et deviennent de plus en plus sophistiqués.

"C’est toujours un jeu du chat et de la souris", a déclaré Mike Schut, directeur commercial chez DroneShield, qui utilise la détection par radiofréquence dans son système anti-drones. "Quelqu’un crée un drone, et nous devons nous assurer de garder une longueur d’avance."

Sur l’ensemble du marché, les analystes ont averti que ces technologies toujours plus sophistiquées étaient coûteuses, pouvant atteindre des centaines de milliers de dollars, et qu’elles ne fonctionnaient pas toujours.

"Pour l’instant, c’est la panique générale, et tout le monde se dote de tous les outils qu’il peut trouver dans son arsenal pour avoir l’impression d’avoir un peu plus de contrôle", a déclaré Greg Falco, professeur à l’université de Cornell.

"Je ne vois que des remèdes miracles."