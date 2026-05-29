Les Français préfèrent un plafonnement du prix de l'essence à la pompe à une taxe sur les superprofits - Pouyanné

(Actualisé avec détails)

Les Français préfèreraient un plafonnement des prix de l'essence à la pompe plutôt que l'instauration d'une taxe sur les superprofits, a déclaré vendredi Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies, lors de l'assemblée générale annuelle du groupe.

Il répondait à un représentant d'une ONG luttant contre le changement climatique qui demandait si l'entreprise devait en faire davantage pour atténuer les chocs de prix subis par les consommateurs.

TotalEnergies est sous le feu des projecteurs en raison des bénéfices records tirés de la hausse des prix du pétrole liée à la guerre en Iran, plusieurs responsables politiques français plaidant pour l'instauration d'une taxe exceptionnelle sur le groupe afin d'aider à réduire les prix.

Mais Patrick Pouyanné a déclaré qu'un sondage montrait que les Français préféraient un plafonnement des prix, sans toutefois préciser de quelle enquête il s'agissait.

"Les Français se sont déjà exprimés: ils ont dit préférer le bénéfice direct d'un prix plafonné à la pompe plutôt qu'une surtaxe plus tard que le gouvernement pourrait ou non utiliser pour financer la transition énergétique", a déclaré Patrick Pouyanné.

"D'ailleurs, je pense que c'est pour cette raison que le gouvernement est revenu sur son intention d'imposer une surtaxe (...) Nous sommes la seule entreprise à plafonner volontairement les prix des carburants en France, et plus nous vendons, plus nous perdons d'argent", a-t-il ajouté.

(Reportage America Hernandez, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)