Les fournisseurs d'infrastructures d'IA s'envolent après la publication des résultats du deuxième trimestre de CoreWeave et de ses prévisions d'investissements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions des fournisseurs d’infrastructures d’IA progressent après que CoreWeave CRWV.O a revu à la hausse ses prévisions annuelles de dépenses d’investissement et publié des résultats encourageants pour le deuxième trimestre

** L'action CRWV s'envole de 17,4 % à 106,07 dollars en pré-ouverture, tandis que celle de Nebius Group NBIS.O progresse de 9,3 % à 211,10 dollars

** Les actions des opérateurs de centres de données IREN

IREN.O bondissent de 5,8 % à 42,06 $ et celles d’Applied Digital APLD.O progressent de 6,3 % à 31,55 $ avant l’ouverture

** Michael Intrator, directeur général de CRWV, a déclaré lors de la conférence téléphonique post-résultats que la société concluait des contrats de calcul à des “conditions de plus en plus favorables”

** “La demande a été l’un des points forts du trimestre, mais ce sont les tarifs qui ont retenu l’attention du marché ces derniers temps” – MoffettNathanson