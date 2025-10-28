 Aller au contenu principal
Les fournisseurs d'Apple Qorvo et Skyworks vont fusionner pour former un géant des puces radio d'une valeur de 22 milliards de dollars
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 12:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les fournisseurs d'Apple AAPL.O , Skyworks Solutions SWKS.O et Qorvo QRVO.O , ont annoncé mardi que les fabricants de puces allaient fusionner dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions qui valorise l'entreprise combinée à environ 22 milliards de dollars.

