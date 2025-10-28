Les fournisseurs d'Apple Qorvo et Skyworks vont fusionner pour former un géant des puces radio d'une valeur de 22 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les fournisseurs d'Apple AAPL.O , Skyworks Solutions SWKS.O et Qorvo QRVO.O , ont annoncé mardi que les fabricants de puces allaient fusionner dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions qui valorise l'entreprise combinée à environ 22 milliards de dollars.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer