Les foreurs américains réduisent le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz pour la quatrième fois en cinq semaines - Baker Hughes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la variation annuelle au paragraphe 3 et le nombre d'appareils de forage dans le schiste de Bakken et dans le Dakota du Nord et le Texas aux paragraphes 5 à 7) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel pour la quatrième fois en cinq semaines, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a diminué d'une unité pour atteindre 538 au cours de la semaine du 22 août, soit le niveau le plus bas depuis la mi-juillet. RIG-USA-BHI

Selon Baker Hughes, la baisse de cette semaine a entraîné une diminution du nombre total d'appareils de forage de 47

appareils de forage, soit 8

%

par rapport à la même période de l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage pétrolier a diminué d'une unité pour s'établir à 411 cette semaine, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier est resté stable à 122.

Au Texas , le plus grand État producteur de pétrole et de gaz du pays, le nombre d'appareils de forage a diminué de deux pour atteindre 240, soit le niveau le plus bas depuis septembre 2021.

Dans le Dakota du Nord, troisième État producteur de pétrole du pays après le Texas et le Nouveau-Mexique, le nombre d'appareils de forage a diminué d'une unité pour s'établir à 28, soit le niveau le plus bas depuis janvier 2022.

Dans les schistes de Williston, dans le Dakota du Nord et le Montana, le nombre d'appareils de forage a diminué d'une unité pour s'établir à 30, soit le niveau le plus bas depuis janvier 2022.

Le nombre d'appareils de forage pour le pétrole et le gaz a diminué d'environ 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole CLc1 et du gaz NGc1 aux États-Unis au cours des deux dernières années a incité les entreprises du secteur de l'énergie à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

Les sociétés indépendantes d'exploration et de production (E&P) suivies par la société de services financiers américaine TD Cowen ont déclaré qu'elles prévoyaient de réduire leurs dépenses d'investissement d'environ 4 % en 2025 par rapport aux niveaux observés en 2024.

En comparaison, les dépenses sont restées à peu près stables en 2024, ont augmenté de 27 % en 2023, de 40 % en 2022 et de 4 % en 2021. Même si les analystes prévoient que les prix du brut au comptant aux États-Unis baisseront pour la troisième année consécutive en 2025, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) prévoit que la production de brut passera d'un niveau record de 13,2 millions de barils par jour (bpd) en 2024 à environ 13,4 millions de bpd en 2025.

En ce qui concerne le gaz, l'EIA prévoit une augmentation de 65 % des prix du gaz au comptant en 2025, ce qui inciterait les producteurs à augmenter leurs activités de forage cette année, après qu'une chute de 14 % des prix en 2024 ait poussé plusieurs entreprises énergétiques à réduire leur production pour la première fois depuis que la pandémie de COVID-19 a réduit la demande de carburant en 2020. NGAS/POLL L'EIA prévoit que la production de gaz atteindra 106,4 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025, contre 103,2 bcfd en 2024 et un record de 103,6 bcfd en 2023.