Les fonds obligataires japonais enregistrent des entrées de capitaux record, les rendements attirant les acheteurs européens

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* Les ETF obligataires japonais enregistrent un afflux record de 1,5 milliard de dollars depuis le début de l'année - Morningstar

* Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a atteint 2,93 % ce mois-ci, son plus haut niveau depuis le milieu des années 1990

* Les fonds obligataires japonais attirent les investisseurs européens, même si beaucoup restent prudents

(Ajout de données supplémentaires au paragraphe 8, de commentaires aux paragraphes 11 et 20; ajout de graphiques) par Harry Robertson et Alun John

Les fonds obligataires japonais ont enregistré des entrées de capitaux record cette année, les investisseurs internationaux, notamment européens, étant attirés par les rendements élevés offerts par les obligations d'État japonaises , même si beaucoup restent méfiants vis-à-vis de ce placement et estiment que les cours des obligations pourraient continuer à baisser.

Les rendements des obligations d’État japonaises (JGB) ont fortement augmenté ces dernières années, et les cours ont baissé, alors que l’inflation a enfin repris, poussant la Banque du Japon à relever ses taux d’intérêt. La guerre en Iran, les inquiétudes des investisseurs concernant la politique budgétaire et la très grande faiblesse du yen ont été des facteurs déterminants en 2026.

Les données publiées mardi par Morningstar ont montré que les fonds indiciels cotés (ETF) sur obligations japonaises, qui sont principalement basés en Europe et fortement exposés aux obligations d’État japonaises (JGB), ont attiré des entrées nettes record de 1,5 milliard de dollars depuis le début de l’année, contre 550 millions de dollars pour l’ensemble de l’année 2025.

Selon Morningstar, cela reflète l'intérêt croissant des investisseurs européens pour les actifs à revenu fixe et leur volonté de diversifier leurs placements hors des États-Unis.

LES JGB CONSTITUENT DÉSORMAIS UNE OPTION D'INVESTISSEMENT

BlackRock a déclaré au début du mois que ses ETF (JGB), domiciliés en Europe et investis en obligations d’État japonaises, avaient enregistré 1,4 milliard de dollars d’entrées cette année, principalement grâce à de grands investisseurs fortunés. Ce chiffre est à comparer à une sortie nette de 58 millions de dollars l’année dernière.

Par ailleurs, BNY, la plus grande banque dépositaire au monde, a indiqué la semaine dernière que, selon ses données, les comptes non domiciliés au Japon avaient investi 4,7 milliards de dollars dans des JGB cette année, contre 5,1 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année 2025. Les flux nets en juillet se sont élevés à 2,8 milliards de dollars, leur plus haut niveau depuis plus d’un an, a précisé BNY.

« Du point de vue des investisseurs étrangers, les entrées de capitaux vers les obligations d’État japonaises ont véritablement commencé en 2025 et la tendance se poursuit », a déclaré Wee Khoon Chong, stratège de marché senior pour la région Asie-Pacifique chez BNY.

« À mesure que les rendements des obligations d’État japonaises augmentent, celles-ci deviennent alors l’un des choix d’investissement. »

M. Chong a expliqué que les investisseurs étrangers étaient également attirés par les obligations japonaises car ils peuvent, en pratique, bénéficier de rendements plus élevés lorsqu’ils couvrent leur exposition au risque de change, en raison des taux d’intérêt plus élevés en Europe et aux États-Unis par rapport au Japon.

Parmi les acheteurs étrangers, ce sont les compagnies d’assurance, les institutions publiques et les banques centrales qui ont le plus augmenté leurs positions, a-t-il ajouté.

Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans

JP10YTN=JBTC a atteint 2,93 % au début du mois, son plus haut niveau depuis le milieu des années 1990 selon les données de LSEG. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 2,1 % enregistrés en début d'année et aux 0,1 % observés au début de l'année 2022. Les rendements évoluent à l'inverse des prix.

Il se trouve désormais à deux doigts de la barre symbolique des 3 %, après plus d’une décennie d’inflation nulle et d’achats massifs de dette par la banque centrale, qui ont maintenu les rendements obligataires japonais autour ou en dessous de 0 %.

LES INVESTISSEURS RESTENT PRUDENTS

Les flux restent très faibles par rapport à la taille globale du marché, qui s’élève à environ 8 000 milliards de dollars, soit 1 300 000 milliards de yens, et de nombreux investisseurs craignent toujours que les taux ne remontent davantage.

Ales Koutny, responsable des taux internationaux chez Vanguard à Londres, a déclaré qu’il maintenait une position courte — c’est-à-dire un pari sur la hausse des rendements — sur les obligations d’État japonaises (JGB) à court terme, anticipant que la Banque du Japon devra relever ses taux d’intérêt de manière relativement brutale.

Il a toutefois ajouté que certains rendements des obligations d’État japonaises à plus longue échéance, qui, à 30 ans JP30YTN=JBTC , sont supérieurs à 4 %, commençaient à paraître attractifs.

Pictet Wealth Management est actuellement « sous-pondéré » sur les obligations d’État japonaises, a déclaré Laureline Renaud-Chatelain, responsable de la stratégie obligataire , ce qui reflète les inquiétudes liées à la hausse des rendements.

L’investisseur suisse envisage de porter son exposition à un niveau « neutre » si le yen se stabilise et si le marché commence à anticiper davantage de hausses de taux de la Banque du Japon, a déclaré Mme Renaud-Chatelain.

« On a l’impression que depuis début août, les choses se mettent en place », a-t-elle déclaré.

La prochaine réunion de la BoJ aura lieu en septembre et l’on s’attend largement à ce qu’elle relève ses taux.