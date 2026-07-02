Les fonds de retraite australiens affichent des rendements inférieurs à 10 % pour l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduction visant à élargir la diffusion, sans modification du texte) par Scott Murdoch

Les acteurs du secteur australien des fonds de pension, qui pèse 4.500 milliards de dollars australiens, préparent leurs comptes de fin d’exercice (fin juin), très attendus par les quelque 18 millions d’adhérents du pays, certains grands fonds s’attendant à des rendements inférieurs à 10 %.

* L'Australian Retirement Trust (ART), qui gère 370 milliards de dollars australiens d'actifs et constitue le deuxième plus grand fonds du pays, a déclaré s'attendre à ce que son fonds par défaut à forte croissance affiche un rendement de près de 9 % pour l'exercice financier écoulé.

* Le résultat sera finalisé vendredi, mais l’ART a indiqué que le fonds devrait atteindre un rendement annuel de 10 % sur une période de dix ans.

* HESTA, qui gère 105 milliards de dollars australiens d'actifs, a indiqué que son fonds par défaut avait enregistré un rendement de 9,4 % au cours de l'année écoulée.

* Selon SuperRatings, les fonds de pension australiens ont enregistré, au cours des deux derniers exercices, des rendements annuels compris entre 9 % et 11,4 % pour les fonds équilibrés et à forte croissance.

* Les actions australiennes constituent une part importante des différentes options proposées par chaque fonds de retraite, et l’ .AXJO de référence du pays, le S&P/ASX200, n’a généré qu’un rendement de 2,8 % au cours de l’année écoulée.

* Les responsables des investissements chez ART et HESTA affirment que les entreprises du secteur de l’IA ne se trouvent pas dans une « bulle » de valorisation, mais que les leaders du secteur doivent commencer à augmenter leurs bénéfices pour justifier leurs importantes dépenses d’investissement financées par l’endettement .

* Au 31 mars, le portefeuille d’ART comprenait l’ensemble des « Magnificent Seven », ces sept géants américains de la technologie. Il détient également des actions de SpaceX

SPCX.O .

* « Nous ne pensons pas qu’il y ait de preuves solides indiquant qu’il s’agit d’une bulle », a déclaré Andrew Fisher, directeur général chargé de la gestion globale du portefeuille et de la résilience chez ART.

* « Lorsque tout est financé par des fonds propres, ces marchés font preuve de beaucoup de patience. Ce n’est pas le cas des marchés de la dette: dès lors que l’on commence à s’endetter, il faut générer des bénéfices », a-t-il ajouté.

* Jeff Brunton, directeur adjoint des investissements chez HESTA, a indiqué que le fonds s’attachait à diversifier ses investissements tout au long de la chaîne de valeur de l’IA.

* « Nous avons continué à investir dans l’immobilier numérique mondial en tirant parti des terrains, contrats et baux essentiels qui sous-tendent les sites de réseaux numériques, tels que les centres d’échange de données et les antennes-relais », a déclaré Jeff Brunton.

* Plusieurs fonds majeurs sont encore en train de finaliser leurs rendements sur un an et devraient publier ces données sous peu.