Les fonds de pension canadiens se retirent de l'entreprise britannique Associated British Ports dans le cadre d'une transaction de plus de 13 milliards de dollars, selon le FT
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 08:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute ABP a refusé de commenter au paragraphe 4)

Deux fonds de pension canadiens prévoient de vendre leur participation dans Associated British Ports (ABP) dans le cadre d'une transaction qui, espèrent-ils, valorisera le plus grand opérateur portuaire du Royaume-Uni à plus de 10 milliards de livres (13,63 milliards de dollars), a rapporté le Financial Times jeudi.

L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (CPPIB), qui détient 34% d'ABP, et l'Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS), qui en détient 33%, ont engagé Morgan Stanley MS.N pour étudier la possibilité de vendre leurs participations, selon le journal.

Le gestionnaire d'actifs Hermes, qui détient environ 6 % du groupe, pourrait également vendre sa participation, ajoute le rapport.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement l'information. ABP a refusé de commenter le rapport du FT, tandis que CPPIB et OMERS n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Hermes n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

Un accord pourrait être conclu dès le second semestre de cette année, bien que les négociations n'en soient qu'à leur début, selon le rapport.

ABP possède 21 ports au Royaume-Uni, dont le Humber et Southampton, et gère plus d'un quart de tous les volumes de l'industrie portuaire, selon son site web. L'opérateur portuaire a été privatisé en 2006 par un groupe d'investisseurs.

(1 $ = 0,7339 livre)

