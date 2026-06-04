Les fonds de crédit privés font face à de nouveaux retraits au deuxième trimestre

private equity (Crédits: Adobe Stock)

Les fonds de crédit privés vendus à des investisseurs fortunés font face à un nouveau test au deuxième trimestre, les premières données indiquant que les pressions sur les rachats se poursuivent, alimentées par des inquiétudes concernant l'exposition au secteur des logiciels, les valorisations et le manque de transparence de cette classe d'actifs.

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Les fenêtres de rachat des principaux fonds de crédit privés non cotés américains ont commencé à se refermer vendredi dernier, les investisseurs et les analystes surveillant les demandes de retrait pour déterminer si la pression observée au premier trimestre persiste.

Sur les huit grands véhicules examinés par Reuters, les rachats du premier trimestre ont totalisé environ 7,1 milliards de dollars, le chiffre le plus élevé de l'ensemble de données, alors que le ralentissement de la levée de fonds et les échéances de rachat de juin constituent un nouveau test pour la demande des investisseurs.

Voici une liste des mouvements récents observés cette semaine chez les fonds de crédit privés:

BLACKSTONE

Blackstone BX.N a plafonné les retraits au sein du Blackstone Private Credit Fund après que des investisseurs ont cherché à racheter 10 % des parts en circulation lors de l'offre publique de rachat du deuxième trimestre, soit le double de la limite de rachat trimestrielle de 5 % du fonds.

Le fonds a indiqué que les entrées de capitaux représentaient environ 2 % de la valeur liquidative, ce qui s'est traduit par une sortie nette d'environ 3 % de la valeur liquidative, tandis que les remboursements et les entrées ont dépassé les rachats d'actions.

BCRED avait satisfait toutes les demandes de retrait au premier trimestre, mais a indiqué que la demande de rachat au deuxième trimestre s'était atténuée vers la fin de la période d'offre et qu'elle était plus faible pour les investisseurs nationaux qu'au trimestre précédent.

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CLIFFWATER Cliffwater a informé ses investisseurs dans une lettre aux actionnaires publiée mardi que les investisseurs de son fonds de crédit privé de 31,3 milliards de dollars avaient soumis des demandes visant à racheter 17 % des parts au deuxième trimestre, alors que les rachats étaient plafonnés à 5 %.

Ces demandes ont augmenté par rapport au premier trimestre, au cours duquel les investisseurs avaient cherché à racheter 14 % des parts du Cliffwater Corporate Lending Fund et où les rachats avaient été plafonnés à 7 %.

Le fonds est structuré comme un fonds à intervalles, qui doit proposer périodiquement de racheter des parts. Il détient environ 4 000 actifs, dont des prêts directs à des entreprises et des participations dans des fonds gérés par d'autres sociétés d'investissement.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))