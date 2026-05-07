Les fonds de crédit privés de Blue Owl reculent après la réduction des dividendes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action de Blue Owl Capital Corp OBDC.K recule de 3,9 % à 11,30 $ en pré-ouverture, tandis que celle de Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N baisse de 2,7 % à 11,41 $

** OBDC réduit son dividende d' , le ramenant de 36 cents à 31 cents par action

** OTF annonce un dividende de 35 cents par action contre 40 cents précédemment, ainsi qu'un dividende spécial de 5 cents

** Le directeur général du fonds, Craig Packer, déclare: « Ce trimestre a reflété un environnement de résultats plus difficile, marqué par la baisse des taux de base et le resserrement des spreads »

** Les sociétés indiquent que la hausse des coûts d'emprunt pèse sur leurs performances, bien que les taux des placements non productifs aient baissé par rapport au trimestre précédent

** Les deux fonds ont racheté pour un montant total de 85 millions de dollars de leurs propres actions au premier trimestre, ont-ils indiqué

** À la clôture d'hier, l'action OBDC affichait une baisse de 5,3 % depuis le début de l'année, tandis que celle d'OTC reculait de 19 %