Les fonds d'actions américains enregistrent des sorties hebdomadaires, sous l'effet de la faiblesse du secteur technologique

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Les fonds d'actions américains ont subi des pressions à la vente au cours de la semaine s'achevant le 24 juin, les inquiétudes liées aux dépenses financées par l'endettement dans le secteur technologique et les anticipations d'une orientation restrictive de la Réserve fédérale ayant suscité une aversion au risque. Les investisseurs ont retiré 3,53 milliards de dollars des fonds d’actions américaines au cours de la semaine, annulant en partie les achats nets de 37,63 milliards de dollars enregistrés la semaine précédente, selon les données de LSEG Lipper. Les inquiétudes concernant les valorisations élevées du secteur technologique et les dépenses financées par l’endettement des grandes entreprises technologiques ont pesé sur le sentiment des investisseurs. SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, a emboîté le pas à d’autres géants du secteur en se tournant vers les marchés obligataires, renforçant ainsi les craintes que le boom des investissements dans ce secteur ne repose de plus en plus sur l’endettement. La prudence des investisseurs a également été alimentée par les anticipations d’une éventuelle hausse des taux de 25 points de base par la Fed cette année, dans un contexte de pressions inflationnistes croissantes.

Les fonds du secteur technologique ont enregistré près de 20 milliards de dollars de sorties au cours de la semaine, inversant la tendance des 21,46 milliards de dollars d’entrées de la semaine précédente. Les fonds des secteurs financier, industriel et des biens de consommation discrétionnaires ont également enregistré des sorties hebdomadaires notables , s’élevant respectivement à 1,06 milliard de dollars, 830 millions de dollars et 733 millions de dollars.

Dans le même temps, les entrées dans les fonds obligataires américains ont ralenti pour atteindre leur plus bas niveau depuis huit semaines, à 7,33 milliards de dollars.

Les fonds de qualité « investment grade » à horizon court à moyen terme, les fonds obligataires généraux nationaux imposables et les fonds de dette municipale ont attiré respectivement 2,95 milliards de dollars, 2,03 milliards de dollars et 633 millions de dollars, en baisse par rapport aux 3,09 milliards de dollars, 3,39 milliards de dollars et 1,19 milliard de dollars de la semaine précédente.

Les fonds monétaires ont enregistré des ventes nettes hebdomadaires de 25,74 milliards de dollars, leur plus importante sortie de capitaux depuis le 15 avril.