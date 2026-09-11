Les fonds d'actions américains enregistrent des sorties de capitaux à leur plus haut niveau depuis neuf mois, alors que le prix du pétrole attise les craintes d'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les fonds d'actions américains ont subi de fortes pressions à la vente au cours de la semaine s'achevant le 9 septembre, alors que le conflit iranien a entraîné une forte hausse des cours du pétrole, exacerbant les craintes d'inflation et les inquiétudes liées au coût de l'emprunt.

Les investisseurs américains ont enregistré des ventes nettes de 32,27 milliards de dollars dans les fonds d’actions au cours de la semaine, leur plus important volume depuis les 52,45 milliards de dollars de cessions enregistrées au cours de la semaine se terminant le 17 décembre 2025, selon les données de LSEG Lipper.

Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate ont dépassé en début de semaine le plus haut niveau atteint en juillet, à 93,50 dollars le baril, pour atteindre vendredi leur plus haut niveau depuis quatre mois, à 104,46 dollars, ce qui a ravivé les craintes que la persistance de l'inflation n'incite la Réserve fédérale à relever ses taux d'intérêt dès la semaine prochaine.

Le rapport sur les prix à la production aux États-Unis publié jeudi, avant la publication vendredi des données sur les prix à la consommation, a indiqué que l'inflation restait élevée en août.

Les fonds américains à grande capitalisation ont enregistré des sorties hebdomadaires record de 40,44 milliards de dollars, tandis que les fonds à moyenne capitalisation ont affiché des ventes nettes de 682 millions de dollars. En revanche, les fonds multi-capitalisations ont attiré 3,52 milliards de dollars et les fonds à petite capitalisation ont enregistré 274 millions de dollars d’entrées.

Les investisseurs ont également acheté pour 1,46 milliard de dollars de fonds sectoriels américains, notamment dans le secteur technologique, qui a attiré 1,71 milliard de dollars, et dans le secteur financier, qui a enregistré 720 millions de dollars d’entrées.

Les fonds obligataires américains ont enregistré une 21e semaine consécutive d’achats nets, pour un total de 6,56 milliards de dollars.

Les fonds de qualité «investment grade» à échéance courte à moyenne ont attiré 3,75 milliards de dollars, leur plus important afflux hebdomadaire depuis neuf semaines. Les fonds d’État et du Trésor à échéance courte à moyenne ont également enregistré des achats nets hebdomadaires notables, s’élevant à 2,78 milliards de dollars.

Dans le même temps, les investisseurs ont retiré 10,41 milliards de dollars des fonds monétaires américains, après des achats nets d'environ 48,76 milliards de dollars la semaine précédente.