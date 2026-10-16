Les fonds d'actions américaines attirent à nouveau des capitaux alors que les taux des bons du Trésor reculent

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Les fonds d’actions américains ont enregistré des entrées de capitaux au cours de la semaine s’achevant le 14 octobre, après avoir subi des sorties la semaine précédente, les rendements des bons du Trésor ayant reculé par rapport à leurs récents sommets et les investisseurs anticipant une saison des résultats solide, même si le secteur technologique a subi des sorties de capitaux en raison des inquiétudes liées à la hausse des niveaux d'endettement .

Selon les données de LSEG Lipper, les investisseurs ont acheté pour 13,01 milliards de dollars nets de fonds d'actions américaines au cours de la semaine, inversant ainsi la tendance aux sorties nettes de 5,1 milliards de dollars enregistrée la semaine précédente.

Le secteur technologique, quant à lui, a enregistré des sorties nettes de 5,21 milliards de dollars, soit sa plus forte sortie hebdomadaire depuis le 24 juin.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a reculé d’environ 26 points de base par rapport au plus haut niveau atteint depuis 24 ans et demi (5,3645%), enregistré la semaine précédente, dans un contexte où l’on s’attend à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de ce mois-ci.

Les investisseurs ont également puisé leur confiance dans les solides prévisions de résultats des entreprises pour la saison des résultats en cours. Les données de LSEG, basées sur les estimations des analystes concernant 2 076 entreprises américaines de grande et moyenne capitalisation, prévoient une croissance des bénéfices de 29,99% en glissement annuel pour le dernier trimestre, le secteur technologique devant afficher une croissance de 57,64%.

Les fonds d’actions américaines à grande capitalisation ont attiré 16,55 milliards de dollars, inversant ainsi la tendance des sorties de capitaux d’environ 14,08 milliards de dollars enregistrées la semaine précédente. Les investisseurs ont également acheté pour 2,12 milliards de dollars de fonds multi-capitalisations et pour 541 millions de dollars de fonds à petite capitalisation, tout en vendant pour 651 millions de dollars nets de fonds à moyenne capitalisation.

Les fonds obligataires américains sont restés prisés pour la 26e semaine consécutive, enregistrant des entrées nettes de 6,45 milliards de dollars.

Les fonds obligataires nationaux imposables généraux ont enregistré 1,91 milliard de dollars d’entrées nettes, marquant ainsi une quatrième semaine consécutive d’achats nets. Les investisseurs ont également injecté 1,61 milliard de dollars dans les fonds de dette municipale et 1,12 milliard de dollars dans les fonds d’État et du Trésor à court et moyen terme.

Dans le même temps, les investisseurs ont retiré 45,93 milliards de dollars des fonds monétaires, après avoir effectué 68,49 milliards de dollars d’achats nets la semaine précédente.