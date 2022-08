Les fonds articles 8 et 9 représentent désormais la moitié des encours européens

(NEWSManagers.com) - Les fonds article 8 et 9 représentent désormais plus de la moitié des encours des fonds commercialisés dans l’Union européenne, selon les données de Morningstar. Leurs encours ont pourtant décliné au deuxième trimestre, de 6,4 % à 4.180 milliards d’euros. Mais la baisse des encours des fonds article 6 a été encore plus forte, de 8,9 %. Résultat, les fonds articles 8 et 9 se partagent désormais 50,9 % du marché européen. C'est ce qu'avait prédit Morningstar en début d'année.Depuis le 10 mars 2021, les sociétés de gestion doivent classer leurs fonds dans l’une des trois catégories suivantes en vertu du règlement de l’Union européenne (UE) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) : article 6, article 8 ou article 9, en fonction des objectifs de durabilité des produits. Les fonds article 9 sont les plus exigeants.Dans cet ensemble, les fonds article 8 restent largement majoritaires, avec 49,1 % des actifs, tandis que les fonds article 9 représentent 5 % des actifs.Pourtant, ces trois derniers mois ont plutôt été favorables aux articles 9. Les fonds articles 8 ont vu sortir plus de 30 milliards d’euros au deuxième trimestre, après avoir perdu 2,1 milliards d’euros au premier trimestre. En revanche, les fonds article 9 ont enregistré des souscriptions nettes de 5,9 milliards d’euros entre avril et juin, après 10 milliards engrangés sur les trois mois précédents.Parmi les fonds article 8 ayant subi les plus forts rachats (entre 700 millions et 1 milliard d’euros) sur le deuxième trimestre figurent le M&G (Lux) Optimal Income Fund, le Morgan Stanley Global Opportunity Fund et le Carmignac Sécurité.Les fonds article 9 ayant enregistré les plus fortes collectes sont les ETF iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF et Amundi MSCI World SRI PAB, ainsi que le fonds Candriam Sustainable Equity EM. 16 fonds article 9 ont rétrogradé En termes de nombre de fonds, la part de marché des fonds article 8 et 9 a aussi grandi au deuxième trimestre, avec 7.274 fonds (31,3 %) des fonds classés article 8 et 948 fonds (4,1 %) classés article 9. Cela représente un total de 35,4 % de l’univers des fonds européens à fin juin.L’univers continue de s’enrichir grâce aux lancements de fonds : 183 nouveaux fonds au deuxième trimestre, principalement sur les actions. Parallèlement, les sociétés de gestion reclassifient des fonds. Ainsi, sur la période, 652 fonds article 6 sont devenus des articles 8 et 17 sont devenus articles 9.A noter que 16 fonds ont fait machine arrière, passant de l’article 9 à l’article 8. Cela inclut 10 stratégies de NN (désormais au sein du groupe Goldman Sachs) et quatre de Pimco. Ces reclassements sont survenus à la suite d'une approche plus prudente adoptée par les gestionnaires d'actifs à la lumière des récentes clarifications réglementaires.Les sociétés de gestion disposant des plus fortes parts du marché des fonds articles 8 en termes d’encours sont Amundi (4,6 % du marché), devant DWS, JPMorgan et Nordea. En article 9, c’est Pictet qui domine le classement avec une part de marché de près de 9 %, devant Amundi , BNP Paribas et BlackRock.Morningstar a aussi analysé les portefeuilles des fonds articles 8 et 9. Il se trouve que les sociétés détenues par le plus de fonds article 8 sont Alphabet, Microsoft et ASML. Pour les fonds article 9, le top 3 est composé de Schneider Electric, ASML et Vestas. Au total, sur les 9.827 titres détenus dans les portefeuilles articles 8 et 9, 2.853 sont inclus dans les deux catégories, soit un chevauchement de 27 %.