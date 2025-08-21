 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 981,50
-0,11%
Indices
Chiffres-clés

Contamination au cadmium: gare à l’abus de chocolat, avertit l’UFC-Que Choisir
information fournie par AFP 21/08/2025 à 07:48

Le chocolat contient une quantité "non négligeable" de cadmium, métal lourd aux effets nocifs pour la santé, met en garde jeudi l'UFC-Que Choisir ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le chocolat contient une quantité "non négligeable" de cadmium, métal lourd aux effets nocifs pour la santé, met en garde jeudi l'UFC-Que Choisir ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le chocolat contient une quantité "non négligeable" de cadmium, métal lourd aux effets nocifs pour la santé, met en garde jeudi l'UFC-Que Choisir, qui préconise de "modérer sa consommation", en particulier chez les enfants.

Selon l'association de défense des consommateurs, déguster dans la même journée deux biscuits fourrés Bjorg, un bol de Chocapic et une tasse de chocolat chaud Poulain apporte à un enfant de 10 ans "près de la moitié de la dose maximale quotidienne de cadmium" à partir de laquelle un risque sanitaire est possible.

La valeur toxicologique de référence (VTR) de ce métal qui s'accumule dans l'organisme et expose à un risque accru de pathologies cardiovasculaires et de cancer a été fixée à "0,35 microgramme (μg) de cadmium par kilogramme de poids corporel par jour" par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).

Début juin, des médecins libéraux avaient alerté sur la contamination massive des Français - principalement les enfants et les femmes - au cadmium via des engrais phosphatés utilisés en agriculture, qui se retrouvent notamment dans les céréales du petit déjeuner, le pain ou les pommes de terre.

Si les produits cacaotés mentionnés dans l'enquête d'UFC-Que Choisir respectent la teneur maximale réglementaire en cadmium d'après l'analyse réalisée par un laboratoire indépendant pour l'association en 2022, celle-ci explique à l'AFP que les consommateurs peuvent malgré tout "dépasser la dose journalière tolérable en consommant plusieurs produits contenant du cadmium dans une même journée".

Selon l'enquête, une portion de 50 grammes de biscuits Bjorg fourrés au chocolat noir représente 20% de cette valeur toxicologique de référence chez un enfant, contre 8% pour un adulte. Une part qui atteint 11% chez l'enfant et 5% chez l'adulte pour une portion de 46 grammes de Chocapic, ou encore 17% et 7% pour 13,5 grammes de chocolat en poudre Poulain grand arôme intense 70% de cacao.

Des teneurs confirmées à l'association par Bjorg et par Carambar&Co, propriétaire de la marque Poulain, Nestlé ayant pour sa part indiqué à l'AFP ne pas ajouter de cadmium mais que celui-ci peut être "présent à l'état de traces dans certaines matières premières".

L'UFC-Que Choisir pointe en outre la présence encore plus forte du cadmium dans le chocolat bio et suggère de privilégier les tablettes bio "dont les fèves ne sont pas importées d'Amérique latine", car le cadmium est très présent naturellement dans certaines zones de production de cette région.

L'Anses indiquait début juin à l'AFP qu'elle devrait publier "en fin d'année" ses travaux en cours visant à évaluer l'exposition humaine au cadmium, afin de définir "des leviers d'action pour réduire l'imprégnation de la population française".

Environnement

Valeurs associées

NESTLE
76,140 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 08:08

    Le chocolat c'est ma 'cote d'or'

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 21.08.2025 08:38 

    (Actualisé avec WH Smith) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris ... Lire la suite

  • Sue Nabi à New York, aux États-Unis, le 19 octobre 2023. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JAMIE MCCARTHY )
    Coty optimiste pour 2026 après un exercice 2024/2025 difficile
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.08.2025 08:03 

    Le groupe américain de cosmétiques et de parfums Coty s'attend à remonter la pente en 2006 après un exercice 2024/2025 difficile en raison de "vents contraires". Le groupe est passé dans le rouge lors de l'exercice écoulé (achevé fin juin) avec une perte nette ... Lire la suite

  • Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres
    Prudence en vue en Europe avant Jackson Hole et les PMI
    information fournie par Reuters 21.08.2025 07:42 

    par Blandine Henault Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note hésitante jeudi à l'ouverture, la prudence l'emportant avant le début du symposium de Jackson Hole organisé par la Réserve fédérale américaine (Fed) et une salve d'indicateurs ... Lire la suite

  • Le chercheur français Laurent Vinatier
    Russie: Le chercheur français Laurent Vinatier accusé d'espionnage
    information fournie par Reuters 21.08.2025 06:48 

    Le chercheur français Laurent Vinatier, emprisonné en Russie pour avoir été reconnu coupable de ne pas s'être enregistré comme "agent étranger", est désormais visé par une nouvelle accusation d'espionnage, selon des documents de justice cités par les agences de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank