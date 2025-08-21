Coty optimiste pour 2026 après un exercice 2024/2025 difficile

Sue Nabi à New York, aux États-Unis, le 19 octobre 2023. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JAMIE MCCARTHY )

Le groupe américain de cosmétiques et de parfums Coty s'attend à remonter la pente en 2006 après un exercice 2024/2025 difficile en raison de "vents contraires".

Le groupe est passé dans le rouge lors de l'exercice écoulé (achevé fin juin) avec une perte nette de 381 millions de dollars, contre un bénéfice net de 76 millions un an auparavant, selon un communiqué publié mercredi.

Ses ventes ont reculé de 4% à 5,9 milliards de dollars.

"En 2025, malgré des vents contraires liés au ralentissement aux États-Unis, au déstockage des distributeurs, au recul mécanique après une année 2024 très solide pour les parfums, et à la pression dans le maquillage de masse, nous avons agi avec rapidité et concentration pour ramener Coty sur la voie d’une croissance régulière et rentable", déclare Sue Nabi, directrice générale, citée dans le communiqué.

"Même si nous prévoyons que nos changements organisationnels commenceront à porter leurs fruits l’an prochain, il reste encore du travail à accomplir", dit-elle prévoyant "un retour à la croissance au second semestre 2026".

Durant l'exercice 2024/2025, Coty a notamment mis en place une nouvelle équipe dirigeante aux États-Unis, a gagné en productivité et a réduit ses coûts.

Face aux droits de douane américains, le groupe a en outre transféré "la production de (ses) parfums de masse, parfums prestige d’entrée de gamme et d’autres lignes vendues aux États-Unis vers (son) usine américaine".

L'amélioration progressive des ventes attendues en 2026, "repose sur plusieurs leviers", dont de nombreux lancements de parfums, catégorie qui comprend des marques comme Gucci, Boss ou Burburrey, qui représente 60% du chiffre d'affaires et "une part encore plus importante du bénéfice de Coty", selon sa directrice générale.

"Deuxièmement, nous continuerons à développer l’empreinte et la diversification de Coty dans un nombre limité de catégories beauté structurellement rentables et en croissance, ainsi que dans des marchés géographiques à fort potentiel", ajoute-t-elle.

"Le soin de la peau demeure un autre axe clé, et nous développerons progressivement cette activité, tout en restant vigilants sur nos niveaux d'investissement", détaille-t-elle.