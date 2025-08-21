 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40 Index (10x)
7 978,50
-0,14%
Prudence en vue en Europe avant Jackson Hole et les PMI
Reuters 21/08/2025 à 07:42

Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres

Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres

par Blandine Henault

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note hésitante jeudi à l'ouverture, la prudence l'emportant avant le début du symposium de Jackson Hole organisé par la Réserve fédérale américaine (Fed) et une salve d'indicateurs PMI en Europe.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait reculer de 0,1% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,04% pour le Dax à Francfort, une hausse de 0,03% pour le FTSE à Londres et une progression de 0,14% pour le Stoxx 600.

Les banquiers centraux se réunissent à partir de jeudi et pour deux jours à Jackson Hole, dans le Wyoming, pour le symposium de la Fed. Point d'orgue de la réunion, le discours prévu vendredi à 14h00 GMT du patron de la banque centrale américaine, Jerome Powell.

Il sera attendu sur la trajectoire des taux d'intérêt aux Etats-Unis alors que de récentes données moroses sur le marché du travail ont alimenté les anticipations d'une baisse des coûts d'emprunt en septembre. La hausse plus forte que prévu des prix à la production en juillet est toutefois venue semer le doute.

"Le cours des actions commencent à réfléter le risque de déception à Jackson Hole, et des doutes circulent quant à la capacité de la Fed à adopter une politique aussi accommodante que celle suggérée par les marchés de taux, voire à opérer même un changement de cap", souligne Kyle Rodda, analyste chez Capital.com.

Les "minutes" de la Fed, publiées mercredi, ont montré que seuls deux responsables de la banque centrale avaient ouvertement plaidé pour une baisse des taux le mois dernier et que les autres membres du FOMC restaient préoccupés par l'inflation.

Les investisseurs seront par ailleurs attentifs juste après l'ouverture en Europe à une série d'indicateurs PMI sur l'activité économique en zone euro, où une stagnation de l'activité du secteur privé est attendue.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi lors d'une séance marquée de nouveau par un mouvement de vente sur les grandes valeurs technologiques en amont du symposium de Jackson Hole.

L'indice Dow Jones a gagné 0,11% à 44.982,74 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,13% à 6.402,74 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,55% à 21.196,593 points.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo recule de 0,68% à l'approche de la clôture, le mouvement de vente sur la "tech" à Wall Street alimentant des prises de profits après le récent rally du marché nippon.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,38% et a touché en séance un plus haut depuis août 2015. Le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,67%.

Les fintechs et le secteur des stablecoins sont en forte hausse après des informations de Reuters selon lesquelles Pékin envisagerait d'autoriser pour la première fois l'utilisation de stablecoins adossées au yuan afin de favoriser l'adoption de sa monnaie à l'échelle mondiale.

Ce projet, s'il était approuvé, marquerait un revirement important de la Chine dans son approche des cryptoactifs alors que le pays a interdit en 2021 le négoce et le minage de cryptomonnaies en raison des inquiétudes sur la stabilité du système financier.

CHANGES / TAUX

Le dollar est quasiment stable face à un panier de devises de référence, les cambistes optant pour la prudence avant les déclarations de Jerome Powell à Jackson Hole.

L'euro recule de 0,06% à 1,1644 dollar avant la publication des indices PMI pour le bloc monétaire.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans est inchangé, à 4,294%.

PÉTROLE

Les cours du brut progressent pour la deuxième séance d'affilée, à la faveur d'une baisse des stocks de brut hebdomadaires aux Etats-Unis qui suggère un renforcement de la demande tandis que les incertitudes entourant une résolution du conflit en Ukraine apportent un soutien.

Le baril de Brent progresse de 0,37% à 67,09 dollars et celui du brut léger américain (WTI) gagne 0,46% à 63 dollars.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

