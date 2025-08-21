information fournie par Reuters • 21/08/2025 à 06:45

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* JCDECAUX JCDX.PA - Amar Family Office et JCDecaux ont annoncé mercredi l'acquisition de 1,7 million d'actions JCDecaux au prix de 14,75 euros par action.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3U8080

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)