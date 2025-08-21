 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
42 635,74
-0,59%
21/08/2025

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* JCDECAUX JCDX.PA - Amar Family Office et JCDecaux ont annoncé mercredi l'acquisition de 1,7 million d'actions JCDecaux au prix de 14,75 euros par action.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

JCDECAUX
14,660 EUR Euronext Paris +0,27%
A lire aussi

  • Le chercheur français Laurent Vinatier
    Russie: Le chercheur français Laurent Vinatier accusé d'espionnage
    information fournie par Reuters 21.08.2025 06:48 

    Le chercheur français Laurent Vinatier, emprisonné en Russie pour avoir été reconnu coupable de ne pas s'être enregistré comme "agent étranger", est désormais visé par une nouvelle accusation d'espionnage, selon des documents de justice cités par les agences de ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 20/08/2025
    Top 5 IA du 20/08/2025
    information fournie par Libertify 21.08.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Airbus , Alstom , Intel, Ipsos , Saint-Gobain . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • La secrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier arrive à l'Hôtel Matignon à Paris, le 3 juin 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    A Strasbourg, les Ecologistes défendent l'unité de la gauche en vue de la présidentielle
    information fournie par AFP 21.08.2025 04:07 

    Chantres de l'unité à gauche, les Ecologistes organisent jeudi, au premier jour de leurs universités d'été à Strasbourg, un grand rassemblement de toute la gauche, y compris mélenchoniste, dans l'optique de la présidentielle de 2027. "Sur l'unité pour 2027, je ... Lire la suite

  • Le Français Laurent Vinatier dans un box du tribunal Zamoskvoretski à Moscou le 14 octobre 2024 ( AFP / Alexander NEMENOV )
    Un Français emprisonné en Russie fait l'objet d'une enquête pour espionnage
    information fournie par AFP 20.08.2025 22:53 

    Le chercheur français Laurent Vinatier, qui purge une peine de trois ans dans une prison russe, fait désormais l'objet d'une enquête pour espionnage, selon des documents judiciaires rendus publics mercredi, laissant présager une prolongation de sa peine. Selon ... Lire la suite

