*
Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
*
Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
*
Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
*
Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :
* JCDECAUX JCDX.PA - Amar Family Office et JCDecaux ont annoncé mercredi l'acquisition de 1,7 million d'actions JCDecaux au prix de 14,75 euros par action.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3U8080
(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer