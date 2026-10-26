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Les fondateurs de Ben & Jerry's étudient la possibilité d'une opération visant à séparer la marque de son propriétaire, selon le WSJ
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 22:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions à partir du paragraphe 5, inclut la réponse de Magnum et supprime toutes les références à KKR)

Les fondateurs de Ben & Jerry's, Ben Cohen et Jerry Greenfield, étudient actuellement un accord visant à séparer leur marque de son propriétaire actuel, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

La marque de glaces appartient à Magnum Ice Cream

MICCT.AS , une filiale d'Unilever issue de la scission d'

ULVR.L .

Les cofondateurs discutent d’un accord avec Pete Stavros, fondateur d’Expanding ESOPs, visant à scinder l’activité et à la structurer dans le cadre d’un plan d’actionnariat salarié, a indiqué le WSJ, citant M. Stavros et M. Cohen.

Cette structure permettrait d’attribuer des actions aux employés de base tout en offrant des avantages fiscaux à l’entreprise, ajoute l’article.

Toutefois, tout accord devrait être approuvé par Magnum, propriétaire de Ben & Jerry's, qui a déclaré à Reuters dans un communiqué envoyé par e-mail que « Ben & Jerry's n'est pas à vendre et, plus important encore, prospère au sein de The Magnum Ice Cream Company ».

« Retirer Ben & Jerry’s de Magnum entraînerait d’importantes déssynergies, les investissements dans la mission sociale diminueraient et les prix de vente unitaires augmenteraient », a-t-il ajouté.

Ben & Jerry's a toujours été connu pour son activisme social très affiché, et ses fondateurs ainsi que son conseil d'administration ont eu des différends répétés avec son ancienne société mère Unilever au sujet de positions politiques et éthiques.

Magnum a également cherché à affaiblir le contrôle exercé par le conseil d’administration indépendant de Ben & Jerry’s, dont la composition a été réduite à seulement deux membres.

M. Cohen a déclaré au WSJ que « tout ce qu’il pouvait faire, c’était essayer de faire monter la pression publique sur Magnum pour qu’elle cède l’entreprise ».

Ben & Jerry's, ainsi que les représentants des cofondateurs et de M. Stravos, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

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