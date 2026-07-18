Les fonctionnaires fédéraux peuvent télécharger TikTok sur leurs appareils de service, selon le ministère de la Justice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions; pas de réaction immédiate de TikTok ni de la Maison Blanche) par David Shepardson

Le ministère américain de la Justice a déclaré vendredi que les fonctionnaires fédéraux pouvaient désormais télécharger l'application de vidéos courtes TikTok sur leurs appareils professionnels.

Une loi de 2022 interdisait aux fonctionnaires fédéraux d’utiliser l’application sur les appareils gouvernementaux, invoquant des préoccupations de sécurité nationale, mais un avis du ministère publié vendredi précise que cette interdiction ne s’applique plus, citant un accord conclu par ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok, visant à transférer le contrôle des données des utilisateurs américains de l’application et de ses opérations à la coentreprise TikTok USDS, accord qui a été finalisé en janvier.

En janvier, TikTok a déclaré que cette coentreprise allait réentraîner, tester et mettre à jour l’algorithme de recommandation de contenu de TikTok à partir des données des utilisateurs américains, et que cet algorithme serait sécurisé dans le cloud américain d’Oracle. Oracle ORCL.N est l’un des trois principaux investisseurs de la coentreprise.

L’avis adressé au président Donald Trump indiquait que la version actuelle de TikTok ne présentait pas de risques. « Nous comprenons que vous ayez depuis donné instruction aux employés des agences du pouvoir exécutif de télécharger TikTok sur leurs appareils de service, sous réserve de la discrétion de l’agence et dans le respect de toutes les politiques applicables sur le lieu de travail », précisait la note.

L’accord de cession prévoit que des investisseurs américains et internationaux détiendront 80,1 % de la coentreprise, tandis que ByteDance en détiendra 19,9 %. Le ministère de la Justice a déclaré que le fait que ByteDance « reste un actionnaire minoritaire de la coentreprise exploitant TikTok USDS ne change rien dans la pratique ».

La Maison Blanche et TikTok n’ont pas immédiatement réagi.

Trump a choisi de ne pas appliquer une loi adoptée en avril 2024 obligeant ByteDance à céder ses actifs américains d’ici janvier prochain sous peine d’interdiction — une mesure confirmée par la Cour suprême. Trump vante régulièrement sa popularité sur TikTok.

ByteDance a déclaré que TikTok USDS Joint ⁠Venture LLC protégerait les données, les applications et les algorithmes des utilisateurs américains grâce à des mesures de protection des données et de cybersécurité. Environ 200 millions d’Américains utilisent TikTok.

En septembre, Reuters avait rapporté, citant des sources, que ByteDance conserverait la propriété des activités commerciales de TikTok aux États-Unis, mais céderait le contrôle des données, du contenu et de l’algorithme de l’application à la coentreprise.