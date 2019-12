Les FIP Corse Kallisté Capital n°4 et n°5 de Vatel Capital cèdent leur participation dans Corsica Networks

Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l'investissement au capital de PME cotées et non cotées, annonce la cession par ses FIP Corse Kallisté Capital n°4 et n°5 de leur participation dans Corsica Networks. Cet investissement a permis de dégager un taux de rendement interne moyen supérieur à 11 %.Fondé il y a plus de 25 ans, Corsica Networks est le premier opérateur local de services en Corse proposant des solutions internet fibre optique ou cuivre à très haut débit. Plus de 50 clients tels que Via Stella, l'antenne régionale de France 3, Total ou l'agence immobilière haut-de-gamme Barnes, ont déjà fait appel au savoir-faire de Corsica Networks pour assurer leurs liaisons internet ainsi que la gestion de leurs installations.Les FIP Corse de Vatel Capital ont investi 200 K€ en 2013 dans la société pour accompagner son développement insulaire. L'investissement a été réalisé par le biais d'une augmentation de capital sous forme d'actions préférentielles à dividendes prioritaires et d'obligations convertibles. Ces dernières ont fini d'être remboursées entièrement courant 2019. La société Corsica Networks a par ailleurs procédé en novembre 2019 à une réduction de capital pour racheter les parts détenues par les FIP Kallisté Capital.Le soutien de Vatel Capital a nettement contribué au développement de Corsica Networks. La société a vu son activité décoller au cours des 5 dernières années, passant de 131 K€ de chiffre d'affaires en 2013 à 1,24 M€ en 2018.