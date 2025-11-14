Les familles des victimes de l'accident font appel de la décision d'un juge américain de classer l'affaire Boeing au pénal

L'affaire concerne des accidents mortels survenus en 2018 et 2019 qui ont tué 346 personnes

Boeing avait accepté de plaider coupable sous l'administration Biden

Le juge a déclaré qu'il n'avait pas le pouvoir de rejeter l'accord conclu sous l'administration Trump

Les familles de certaines victimes des deux crashs de Boeing BA.N 737 MAX qui ont tué 346 personnes ont demandé jeudi à une cour d'appel américaine d'annuler la décision d'un juge d'approuver la demande du ministère de la Justice de classer une affaire criminelle contre le constructeur d'avions.

Le juge Reed O'Connor, du tribunal de district de Fort Worth, au Texas, a approuvé la semaine dernière la demande du ministère de la Justice de l'administration Trump, mais a sévèrement critiqué la décision du gouvernement.

Il a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec le fait que le classement de l'affaire, qui avait été poursuivie sous l'administration Biden et avait initialement abouti à une reconnaissance de culpabilité, était dans l'intérêt public.

Les familles ont demandé à la Cour du cinquième circuit d'annuler sa décision. Elles ont déclaré que le ministère de la justice avait violé leurs droits en tant que victimes de crimes lorsqu'il avait négocié un accord de poursuites différées avec Boeing au sujet d'une accusation de fraude découlant de fausses déclarations faites par le constructeur d'avions à l'Administration fédérale de l'aviation (FAA).

"Nous pensons que les tribunaux n'ont pas à assister en silence à une injustice", a déclaré Paul Cassell, avocat de certaines des familles. "Les charges retenues contre Boeing ne peuvent pas être simplement abandonnées."

Boeing n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire jeudi. La semaine dernière, le ministère de la Justice a rejeté les critiques du juge et a déclaré qu'il pensait que l'accord était "le résultat le plus juste".

En 2023, M. O'Connor a déclaré que "le crime commis par Boeing peut à juste titre être considéré comme le crime d'entreprise le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis"

Il a ajouté qu'il n'avait pas le pouvoir de rejeter la décision du gouvernement de conclure un accord avec Boeing, même si cet accord "ne garantit pas la responsabilité nécessaire pour assurer la sécurité des passagers aériens".

L'année dernière, Boeing avait accepté de plaider coupable à une accusation de complot de fraude criminelle après les crashs mortels de 737 MAX en Indonésie et en Éthiopie en 2018 et 2019.

Après l'entrée en fonction du président américain Donald Trump , le ministère de la Justice a fait volte-face en mai et a renoncé à demander un plaidoyer de culpabilité.

Dans le cadre de l'accord, Boeing a accepté de verser 444,5 millions de dollars supplémentaires à un fonds d'aide aux victimes des deux accidents mortels du 737 MAX, en plus d'une nouvelle amende de 243,6 millions de dollars et de plus de 455 millions de dollars pour renforcer les programmes de conformité, de sécurité et de qualité de l'entreprise.

En septembre, la FAA a proposé d'infliger à Boeing une amende de 3,1 millions de dollars pour une série de violations des règles de sécurité, notamment pour des actions liées à une urgence en vol du 737 MAX 9 d'Alaska Airlines en janvier 2024, et pour avoir interféré avec l'indépendance des responsables de la sécurité.

Par ailleurs, un jury de Chicago a ordonné mercredi à Boeing de verser plus de 28 millions de dollars à la famille de Shikha Garg, une employée des Nations unies travaillant dans le domaine de l'environnement qui a trouvé la mort dans le crash en Éthiopie. En vertu d'un accord entre les parties, la famille recevra 35,85 millions de dollars - le montant total du verdict plus 26 % d'intérêts - et Boeing ne fera pas appel.