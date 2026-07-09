Les familles des membres d'équipage de l'avion-cargo pakistanais qui s'est écrasé vivent une attente angoissante

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* Cinq personnes portées disparues après le crash d'un avion-cargo

* La famille du copilote a appris l'accident après une recherche sur Google, selon son beau-père

* L'avion avait passé 10 jours à Sharjah pour des réparations avant son vol de retour

* L'épave a été retrouvée au large d'Ormara; les recherches pour localiser les boîtes noires sont en cours

par Ariba Shahid

La famille de Faisal Jatoi, le copilote pakistanais porté disparu avec quatre autres personnes après le crash de leur avion-cargo dans la mer d'Oman, a vécu jeudi une attente angoissante, tandis que les sauveteurs poursuivaient leurs recherches.

M. Jatoi était copilote d’un Boeing 737-cargo de la compagnie K2 Airways, qui effectuait mardi soir la liaison entre Sharjah, aux Émirats arabes unis, et Karachi, lorsque l’appareil s’est abîmé au large de la côte sud du Pakistan. Les sauveteurs pakistanais ont localisé l’épave mercredi lors d’une opération de recherche en eaux profondes.

Le beau-père de Jatoi, Ghulam Nabi Bahrani, a déclaré que la famille s'était inquiétée lorsqu'elle n'avait pas réussi à le joindre, et qu'une recherche sur Google leur avait fait apparaître le mot "crash".

"À ce moment-là, nous avons eu l’impression que c’était la fin du monde", a déclaré M. Bahrani à Reuters depuis son domicile à Karachi. M. Jatoi a une femme et un fils de deux ans.

L'appareil, un Boeing 737-400 converti en avion-cargo et âgé de 27 ans, avait passé dix jours à Sharjah pour des réparations après avoir livré sa cargaison, dans l'attente d'une pièce de rechange en provenance des États-Unis avant que l'équipage ne puisse rentrer, a précisé M. Bahrani.

Il a signalé un problème de navigation à 21 h 18, heure du Pakistan (16 h 18 GMT) alors qu’il faisait route vers Karachi, a indiqué l’Autorité des aéroports du Pakistan, tandis que les données de Flightradar24 ont montré des variations d’altitude erratiques avant une descente en piqué.

L'épave a été retrouvée mercredi à 53 milles marins (98 km) au sud du port d'Ormara, et les équipes de la marine et de la sécurité maritime recherchent actuellement les enregistreurs de vol.

K2 Airways a indiqué que les cinq personnes à bord étaient deux pilotes, deux ingénieurs et un membre du personnel de soutien. Leur sort n’a pas encore été officiellement confirmé.

RECHERCHES EN EAUX PROFONDES Un expert pakistanais de l’aviation a déclaré que cette opération de récupération pourrait figurer parmi les plus difficiles de l’histoire récente du Pakistan, la profondeur de l’eau dans certaines zones de la mer d’Oman variant entre environ 2.500 et plus de 3.500 mètres.

De forts courants, une mauvaise visibilité, un relief sous-marin accidenté et des conditions de mer changeantes pourraient compliquer les opérations de récupération de l’épave submergée et des enregistreurs de vol, a déclaré cet expert, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement sur le sujet.