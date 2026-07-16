Les fabricants de puces pèsent sur les marchés boursiers, tandis que le pétrole progresse légèrement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions européennes en difficulté après la chute des marchés asiatiques

* Le Nikkei japonais recule de 3 %, la Corée du Sud plonge de 6 %

* Les résultats de TSMC dépassent largement les attentes

* Les rendements obligataires progressent légèrement, tout comme les cours du pétrole

(Mise à jour avec l'évolution des marchés européens) par Marc Jones et Stella Qiu

Les marchés européens ont légèrement reculé jeudi, dans le sillage d’une nouvelle nuit de volatilité sur les indices asiatiques dominés par le secteur technologique, tandis que les données modérées sur l’inflation aux États-Unis ont contribué à maintenir le dollar et les rendements obligataires sous contrôle, alors que la guerre américano-israélienne contre l’Iran a de nouveau fait grimper les cours du pétrole.

Malgré les résultats exceptionnels du géant taïwanais des puces électroniques TSMC 2330.TW , l’indice sud-coréen KOSPI .KS11 a chuté de 6 %. L’indice avait doublé de valeur au cours du premier semestre, mais il a désormais perdu près de 20 % ce mois-ci, alors que le doute s’installe.

L’indice européen STOXX 600 .STOXX a également reculé. Les optimistes du secteur technologique .SX8E ont tenté de résister grâce aux hausses enregistrées par ASML ASML.AS à Amsterdam. Ces gains ont toutefois été largement compensés par des baisses de 0,5 % à 1 % dans d’autres secteurs, tels que les services publics .SX6E et les télécommunications .SXKE .

Les cours du pétrole ont de nouveau légèrement progressé après de nouvelles frappes américaines contre l’Iran dans la nuit. Les hostilités se sont intensifiées au Moyen-Orient ces derniers jours, Washington ayant lancé des attaques contre l’Iran, tandis que Téhéran a frappé des bases américaines au Koweït et en Jordanie.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,7 % à Londres, à 84,50 dollars le baril, et affichent une hausse d’environ 11 % depuis le début de la semaine. O/R

“Il est malheureusement difficile de détourner le regard de la guerre en Iran, des tweets de Trump et du cours du pétrole”, a déclaré James Athey, gérant de fonds chez Marlborough, compte tenu des implications potentielles pour les taux d’intérêt mondiaux.

“Sur les marchés boursiers, la volatilité reste incroyable”, a-t-il ajouté. “Le marché est encore un peu à la dérive, faute d’une meilleure expression, quant à la manière d’évaluer le secteur de l’IA et à la mesure dans laquelle cette tendance est durable.”

Mercredi, les actions de SpaceX SPCX.O sont également passées pour la première fois sous leur prix d’introduction en bourse, ce qui, selon Athey, n’a pas non plus contribué à améliorer le moral des investisseurs.

LA LIVRE STERLING RECULE

Sur les marchés des changes, la livre sterling GBP= a reculé après avoir atteint mercredi son plus haut niveau depuis deux mois, à la suite d’informations selon lesquelles le futur Premier ministre britannique Andy Burnham nommerait probablement la conservatrice en matière budgétaire Shabana Mahmood au poste de chancelière de l’Échiquier .

Les données publiées jeudi ont mis en évidence les défis auxquels ils seront confrontés. L’économie britannique n’a enregistré qu’une croissance minime de 0,1 % en mai, selon ces chiffres, ce qui correspond à la prévision médiane d’un sondage Reuters auprès d’économistes.

Sanjay Raja, économiste en chef pour le Royaume-Uni à la Deutsche Bank, a déclaré que le Royaume-Uni devrait tout de même se maintenir en tête du classement de la croissance du G7 pour la période d’avril à juin.

“En bref, le Premier ministre (Keir) Starmer transmet l’économie à son successeur dans une situation bien meilleure”, a-t-il déclaré.

INFLATION MODÉRÉE AUX ÉTATS-UNIS

Les contrats à terme de Wall Street .N laissaient entrevoir une reprise globalement stable des principaux indices américains après les hausses enregistrées mercredi, les investisseurs se tournant à nouveau vers les valeurs des “Magnificent Seven” et les banques après une semaine marquée par des résultats exceptionnels chez les principaux prêteurs.

L’autre facteur clé a été la publication de données étonnamment modérées concernant l’IPP américain pour le mois de juin, qui faisaient suite aux chiffres modérés de l’inflation à la consommation publiés la veille. Cela a conduit les traders à ramener à seulement 10 % la probabilité d’une hausse des taux américains ce mois-ci. Celle-ci avait atteint 43 % ces dernières semaines.

Ce recul de l’inflation pourrait toutefois s’avérer temporaire, les prix du pétrole et du gaz grimpant en raison de la reprise des hostilités au Moyen-Orient.

Pour les investisseurs obligataires, les rendements des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR ont légèrement progressé de 2 points de base à 4,1514 %, après avoir reculé de 14 points de base au cours des deux derniers jours. Les rendements à 10 ans

US10YT=RR ont légèrement augmenté de 1 point de base à 4,5594 %, après avoir baissé de 7 points de base au cours des deux derniers jours.

La situation a toutefois été différente en Europe. Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, référence pour la zone euro, a progressé de 1 point de base jeudi pour s’établir à 3,13 %, son plus haut niveau depuis le 20 mai. DE10YT=RR

Il a progressé de 9 points de base depuis le début de la semaine et de 26 points de base depuis le début du mois de juillet, les opérateurs craignant que la nouvelle hausse des prix du pétrole et du gaz ne contraigne la Banque centrale européenne à relever ses taux d’intérêt de manière plus agressive, tout en pesant sur la croissance économique à long terme.

Le rendement des gilts britanniques à 10 ans GB10YT=RR a brièvement frôlé à nouveau les 5 % mardi.

“Le rapport plus modéré sur l'IPP américain s’inscrit dans la lignée des récentes données sur l’inflation, inférieures aux prévisions du consensus, ce qui devrait être bien accueilli par la Fed”, a déclaré Felix Vezina-Poirier, stratège chez BCA Research. “Le pic de la politique monétaire restrictive est derrière nous.”

Ce point de vue a fait baisser le dollar, sauf face au yen en difficulté. L’indice du dollar .DXY =USD est resté stable à 100,52 en Europe, après avoir chuté de 0,4 % mercredi pour atteindre son plus bas niveau depuis le 18 juin. Le yen

JPY=EBS oscillait autour de 162,16, non loin de son plus bas niveau depuis 40 ans à 162,84, les spéculateurs restant méfiants face à une éventuelle intervention japonaise.