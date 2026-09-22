Les fabricants de médicaments amaigrissants se bousculent pour conquérir ce marché lucratif alors que la concurrence s'intensifie

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(Mise à jour de la date de publication, ajout des dernières données issues des essais cliniques sur les médicaments contre l'obésité menés par Roche et Viking Therapeutics)

Le marché des médicaments amaigrissants est en plein essor, les entreprises de biotechnologie se livrant à une course effrénée pour conquérir une part de ce secteur en forte croissance, dominé par Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N .

Les analystes s'attendent à ce que le secteur des médicaments amaigrissants génère environ 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel au cours de la prochaine décennie.

Voici une liste des médicaments amaigrissants en cours de développement chez Novo, Lilly et d’autres entreprises à la recherche du prochain traitement phare:

NOVO NORDISK

Le directeur général de Novo Nordisk, Mike Doustdar, a déclaré en août que les investisseurs sous-estimaient le besoin de différenciation entre les médicaments contre l’obésité et que de nouvelles options thérapeutiques, telles que les comprimés, empêcheraient que la concurrence avec son concurrent Eli Lilly ne se transforme en une bataille où “le gagnant rafle tout”.

La société développe également plusieurs médicaments expérimentaux destinés à la perte de poids: une injection de nouvelle génération appelée “amycretin” et le “CagriSema”, présenté comme un successeur puissant du “Wegovy”.

L'amycrétine, qui cible les hormones GLP-1 et l’amyline, a montré une perte de poids statistiquement significative pouvant atteindre 14,5% à 36 semaines chez des patients atteints de diabète de type 2, dans le cadre d’une étude de phase intermédiaire.

Le CagriSema a produit des résultats moins bons que prévu lors de deux essais distincts de phase avancée. Ce médicament a permis à des patients en surpoids de perdre 22,7% de leur poids dans l’un des essais, un résultat inférieur aux attentes de Novo, qui tablait sur 25%.

Lors d’une réunion d’information destinée aux investisseurs, Novo a déclaré que le CagriSema avait permis une perte de poids moyenne estimée à 12,4% dans un essai de phase avancée mené chez des patients diabétiques, surpassant ainsi le médicament concurrent d’Eli Lilly, le tirzépatide.

Novo a déposé en décembre une demande d’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour le CagriSema.

Elle a également conclu des accords de licence pour des médicaments se trouvant à des stades plus précoces de développement, notamment un accord d’une valeur pouvant atteindre 2 milliards de dollars avec la société chinoise United Laboratories concernant son candidat-médicament amaigrissant “triple-G”, qui cible trois hormones.

PFIZER

Pfizer PFE.N a acquis, grâce à un rachat effectué l’année dernière, l’accès aux médicaments anti-obésité de Metsera, tels que le MET-097i — un traitement à base de GLP-1 conçu pour une injection mensuelle, contrairement aux traitements hebdomadaires proposés par Lilly et Novo.

Ce médicament, désormais connu sous le nom de PF-3944, a entraîné une perte de poids pouvant atteindre 12,3% chez les patients non diabétiques, sans plateau observé à la 28e semaine, lorsqu’il est administré par injection mensuelle, a déclaré Pfizer en février .

Pfizer a déclaré viser 2028 pour obtenir sa première autorisation de mise sur le marché dans le secteur en pleine croissance des médicaments amaigrissants.

L’injection mensuelle de Pfizer contre l’obésité a présenté un profil d’effets secondaires similaire à celui de l’injection hebdomadaire Wegovy de son concurrent Novo Nordisk, selon des données présentées lors d’un congrès médical en juin.

ELI LILLY

L’orforglipron de Lilly, commercialisé sous le nom de Foundayo, est devenu le deuxième médicament oral destiné à la perte de poids à obtenir l’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis.

L'orforglipron a permis de maintenir la perte de poids chez les patients passant de l'injection de GLP-1 de Lilly , le Zepbound, au Wegovy de son concurrent danois Novo Nordisk, a déclaré Lilly en décembre.

L'agence britannique de réglementation des médicaments a approuvé Foundayo en août, faisant de ce pays le premier en Europe à donner son feu vert à ce médicament oral destiné au traitement du diabète et à la gestion du poids.

Eli Lilly a déclaré lors d’une conférence du secteur en septembre qu’elle avait conquis plus de 30% des nouveaux patients sur le marché américain des traitements oraux contre l’obésité, réduisant ainsi l’avance initiale prise par Novo avec son comprimé Wegovy.

Le retatrutide, médicament de nouvelle génération contre l’obésité développé par Lilly, a montré une réduction significative de la glycémie et du poids lors d’un essai de phase avancée mené en mars.

En mai, Lilly a déclaré que le retatrutide avait aidé les patients à perdre plus de 28% de leur poids en 18 mois lors d'un essai clé, ouvrant ainsi la voie à un éventuel dépôt de dossier réglementaire et au lancement de ce médicament de nouvelle génération l'année prochaine.

L’année dernière, Lilly a indiqué qu’elle faisait passer son médicament expérimental contre l’obésité à base d’amyline, administré une fois par semaine, l’eloralintide, à la phase avancée d’essais cliniques , après que celui-ci eut permis aux patients de perdre jusqu’à 20,1% de leur poids lors d’une étude de phase intermédiaire.

ROCHE

Le médicament expérimental de Roche ROPC.S à double action contre l’obésité, l’enicepatide, a permis à des patients en surpoids ou obèses atteints de diabète de type 2 de réduire leur glycémie et de perdre en moyenne 15,5% de leur poids corporel lors d’un essai de phase intermédiaire.

La société prévoit de lancer, au cours du premier semestre 2027, des études de phase avancée portant sur le contrôle glycémique et les résultats cardiovasculaires.

L’enicepatide a été acquis dans le cadre du rachat, pour 2,7 milliards de dollars , de la société biotechnologique américaine Carmot Therapeutics en 2023.

Son autre médicament expérimental contre l'obésité, qu'elle développe en collaboration avec la société danoise Zealand Pharma ZELA.CO , a permis à des patients de perdre jusqu'à 10,7% de leur poids corporel lors d'une étude de phase intermédiaire menée en mars.

AMGEN

Amgen AMGN.O mène actuellement six essais cliniques de phase avancée sur le médicament expérimental MariTide, portant sur l’obésité et des pathologies associées telles que les maladies cardiaques et l’apnée du sommeil.

La société prévoit de lancer cette année des essais de phase avancée de ce médicament chez des patients diabétiques.

En janvier, une étude de prolongation a montré que le MariTide aidait les patients à maintenir leur perte de poids lorsqu’il était administré à une dose plus faible ou à une fréquence moindre.

En 2024, des données ont montré que le MariTide aidait les patients en surpoids à perdre jusqu’à 20% de leur poids corporel au cours d’un essai de phase intermédiaire d’une durée d’un an.

MERCK

En 2024 , Merck MRK.N a signé un accord de licence d’une valeur pouvant atteindre 2 milliards de dollars pour le médicament oral expérimental 3692.HK de la société biotechnologique chinoise Hansoh Pharma, destiné au traitement de l’obésité, devenant ainsi un concurrent de dernière minute dans la course à la mise sur le marché d’un comprimé amaigrissant destiné à remplacer les injections hebdomadaires.

Ce médicament, le HS-10535, est un candidat agoniste des récepteurs du GLP-1 similaire au Wegovy et au Zepbound.

VIKING THERAPEUTICS

Viking Therapeutics VKTX.O a déclaré en septembre que les adultes en surpoids souffrant d’obésité avaient conservé jusqu’à 97% de la perte de poids obtenue grâce à son médicament expérimental contre l’obésité, le VK2735, après être passés d’injections hebdomadaires à une administration toutes les deux semaines pendant trois mois dans le cadre d’une étude d’entretien.

Les patients ayant opté pour une administration mensuelle ont conservé jusqu’à 90% de leur perte de poids antérieure, contre 61% pour ceux ayant reçu un placebo, a précisé la société.

La société a annoncé en février son intention de tester son médicament expérimental oral contre l’obésité dans le cadre d’une étude de phase avancée prévue plus tard dans l’année.

Viking a déclaré l’année dernière que son médicament oral amaigrissant, le VK2735, avait permis aux patients de perdre 12,2% de leur poids corporel après 13 semaines dans le cadre d’un essai de phase intermédiaire mené auprès de 280 adultes en surpoids, un résultat inférieur aux prévisions les plus optimistes de Wall Street, qui tablaient sur 15%.

SCHOLAR ROCK

L’année dernière, la société SRRK.O a déclaré que son médicament expérimental, l’apitegromab , associé au Zepbound de Lilly, avait aidé les patients à préserver une masse maigre nettement supérieure lors d’un essai de phase intermédiaire.

Dans l’étude de Scholar Rock, les patients ayant reçu une association de tirzépatide — le principe actif du Zepbound — et d’apitégromab de Scholar ont perdu 3,4 livres de masse maigre après 24 semaines, contre 7,6 livres pour ceux traités uniquement par tirzépatide.

ASTRAZENECA

AstraZeneca AZN.L a annoncé en janvier qu’elle allait acquérir une licence pour des médicaments expérimentaux destinés au traitement de l’obésité et des troubles liés au poids auprès de CSPC Pharmaceutical Group 1093.HK et collaborer sur d’autres projets, moyennant un paiement initial de 1,2 milliard de dollars et jusqu’à 17,3 milliards de dollars supplémentaires si certains jalons sont franchis.

Parmi les candidats-médicaments récemment acquis auprès de CSPC figure le SYH2082, conçu pour une administration mensuelle, ce qui peut aider les patients à suivre leur traitement amaigrissant plus longtemps.

En juin, la société a indiqué que les patients avaient perdu 10,5% de leur poids corporel après 26 semaines dans le cadre d’un essai de phase intermédiaire portant sur son comprimé expérimental contre l’obésité, l’elecoglipron.

STRUCTURE THERAPEUTICS

La société GPCR.O a déclaré que son comprimé à prise unique quotidienne, l’aleniglipron, avait aidé les patients à perdre jusqu’à 16,3% de leur poids, soit 39 livres à la dose de 180 mg après 44 semaines, par rapport à un placebo, lors d’un essai de phase intermédiaire mené en mars.

En juin, la société a indiqué que son comprimé expérimental à base de GLP-1 contre l’obésité ne présentait aucun signe de toxicité hépatique d’origine médicamenteuse, tandis que les patients continuaient à perdre du poids même à des doses plus faibles.

Structure a indiqué que 10,4% des patients prenant l’aléniglipron, un médicament expérimental à petites molécules, avaient interrompu le traitement.

BOEHRINGER INGELHEIM

Boehringer Ingelheim a déclaré en juin que son médicament expérimental contre l’obésité réduisait la graisse viscérale et hépatique tout en minimisant la perte de masse maigre dans le cadre d’une étude de phase avancée.

Ce médicament, le survodutide, sous licence de Zealand Pharma, est un produit injectable qui imite les protéines GLP-1 et le glucagon pour créer une sensation de satiété. Les résultats de l'essai annoncés en avril ont montré que les patients avaient perdu en moyenne 16,6% de leur poids sur 76 semaines.

KAILERA THERAPEUTICS

Kailera Therapeutics a déclaré en juillet que son médicament oral contre l’obésité, le HRS-7535, connu sous le nom de KAI-7535 en dehors de la Grande Chine, avait aidé les patients à perdre en moyenne 10,9% de leur poids corporel après 44 semaines, contre 2,5% pour le placebo, et à atteindre une perte de poids moyenne allant jusqu’à 11,1% à la semaine 50.

Kailera poursuit également le développement du HRS-7535 dans le cadre d’un essai clinique mondial de phase intermédiaire mené auprès d’adultes en surpoids ou obèses. Cet essai a débuté en avril et les résultats sont attendus l’année prochaine.

En février, le ribupatide, médicament à prise unique quotidienne de Kailera, a permis aux patients de perdre jusqu'à 12,1% de leur poids corporel à 26 semaines dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire menée en Chine.

Son partenaire Hengrui Pharma testera le ribupatide oral dans le cadre d'un essai de phase avancée sur l'obésité en Chine, tandis que Kailera prévoit de lancer cette année un essai clinique mondial de phase intermédiaire. Une forme injectable du ribupatide fait actuellement l'objet d'une évaluation dans le cadre d'une étude mondiale de phase avancée.