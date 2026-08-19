Les fabricants chinois de robots cherchent à transformer l'engouement pour les humanoïdes en applications concrètes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une conférence à Pékin présente des robots chargés du tri des colis et de l'emballage des téléphones portables

* L'entrée en bourse d'Unitree, dont le cours a presque sextuplé, témoigne de l'enthousiasme des investisseurs

* Madison Huang, cadre chez Nvidia, effectue une visite surprise au salon

* Les entreprises doivent prouver que les robots peuvent fonctionner de manière fiable à grande échelle

(Mises à jour pour ajouter des détails sur le rôle de Madison Huang chez Nvidia au paragraphe 7) par Ju-min Park, Laurie Chen et Eduardo Baptista

Mercredi, lors d’une conférence à Pékin, des fabricants chinois de robots ont présenté des humanoïdes triant des colis, emballant des téléphones portables et aidant aux tâches ménagères, cherchant ainsi à démontrer une évolution des démonstrations spectaculaires vers une utilisation commerciale plus large.

Plus de 300 entreprises, pour la plupart chinoises, participent à la World Robot Conference, , qui se tient jusqu'à dimanche. Selon les organisateurs, plus de 2 000 pièces sont exposées et plus de 150 produits y sont lancés.

Cet événement intervient alors que les investisseurs manifestent un intérêt croissant pour les humanoïdes, qui constituent une nouvelle source potentielle de croissance industrielle pour la Chine et un terrain de concurrence technologique avec les États-Unis.

Les actions d’Unitree 688836.SS , le fabricant de robots humanoïdes le plus connu de Chine, ont grimpé en flèche , multipliant leur valeur par près de six lors de leur entrée en bourse à Shanghai mercredi, après que l’introduction en bourse d’Unitree a été sursouscrite plus de 8 000 fois par les investisseurs particuliers.

À la suite de l’introduction en bourse d’Unitree, la start-up Lumos Robotics et la division robotique du plus grand exportateur automobile chinois, Chery Automobile

9973.HK , ont déclaré à Reuters qu’elles envisageaient également de s’introduire en bourse.

VISITE D’UNE DIRIGEANTE DE NVIDIA

Madison Huang, cadre supérieure chez Nvidia et fille du directeur général du fabricant américain de puces Jensen Huang, a effectué une visite inopinée lors de l’événement. Elle a observé des robots exécuter des coups de pied volants et des chorégraphies avant de s’arrêter devant le stand d’un robot de compagnie pour s’enquérir de ses capteurs.

Mme Huang, qui a attiré les regards tout comme son père lors de ses précédentes visites à Pékin, supervise le marketing des plateformes Omniverse et de robotique de Nvidia, des logiciels utilisés pour simuler et tester l’IA physique — des systèmes capables de percevoir et d’agir dans le monde réel.

Malgré les tensions géopolitiques et les restrictions américaines sur les exportations vers la Chine des puces d’IA les plus avancées de Nvidia, sa visite a mis en évidence le rôle des fournisseurs étrangers dans la volonté de la Chine de développer des robots pour ses usines, ses entrepôts et ses foyers.

RealSense, un fabricant américain de systèmes de vision pour robots et l’un des rares exposants étrangers présents au salon, a déclaré qu’il mettait en place des partenariats commerciaux en Chine à mesure que le secteur se développe.

« Nous considérons la Chine comme un marché très stratégique pour nous », a déclaré Mike Nielsen, directeur marketing de l’entreprise.

« Elle est en train de devenir le centre de la technologie humanoïde. »

LA ROBOTIQUE, UNE « FORCE IMPORTANTE »

Lors de la cérémonie d’ouverture, Xin Guobin, vice-ministre de l’Industrie et des Technologies de l’information, a déclaré que la robotique était devenue « une force importante » dans le développement économique et social de la Chine, ont rapporté les médias locaux.

Les robots chinois sont de plus en plus mis à l’essai dans les domaines de la logistique, de l’industrie et des services.

« Nos scénarios d’application les plus courants concernent la logistique », a déclaré Zhang Dapeng, vice-président adjoint de la société de robots humanoïdes industriels Leju, alors que son entreprise présentait des robots déplaçant et triant des caisses et des petits objets.

M. Zhang a indiqué que des usines européennes et des usines automobiles chinoises utilisaient les robots de Leju pour déplacer des cartons et charger des composants.

Sur le stand de Robotera, un torse humanoïde monté sur un trépied à roulettes triait des colis. Un responsable de l’entreprise a indiqué que ce robot était déployé depuis l’année dernière sur les sites logistiques de China Post, grâce au logiciel d’intelligence artificielle de Robotera.

Un commercial a indiqué que Robotera disposait de plus de 100 robots de tri de colis répartis dans 15 entrepôts à travers le pays.

DES DÉMONSTRATIONS AU DÉPLOIEMENT

À proximité, DexForce présentait des robots humanoïdes emballant des téléphones portables dans des cartons sur une chaîne de montage.

Ces robots sont déployés depuis le début de l’année dans une usine de Lens Technology, un fournisseur chinois d’écrans tactiles et d’autres composants destinés à Apple AAPL.O et Huawei, a précisé Nicole Yang, responsable chez DexForce.

Mme Yang a précisé que ces machines offraient une précision de fonctionnement de l’ordre du millimètre et étaient capables de détecter et de corriger des erreurs, comme un téléphone mal positionné.

« En théorie, ce sont les êtres humains qui sont les plus habiles », a déclaré Mme Yang. « Mais de nombreux ouvriers d’usine ne sont pas disposés à effectuer ce genre de tâches fastidieuses. »

Lumos Robotics utilise déjà des robots pour automatiser l’assemblage de modules clés dans son usine et prévoit de les intégrer à l’assemblage final, a déclaré Yu Chao, son directeur général.

X Square Robot, connu pour se concentrer sur les tâches ménagères, cherche à aller au-delà des courts essais de services à domicile.

Son déploiement le plus long a duré un mois, et l’entreprise teste actuellement des robots dans des centaines de foyers cette année avant une commercialisation progressive l’année prochaine, a déclaré la cofondatrice Yang Qian.

M. Nielsen, de RealSense, a déclaré que les entreprises les plus susceptibles de réussir seraient celles capables d’intégrer des robots dans des environnements de production actifs, ajoutant que le cycle de développement rapide de la Chine poussait les fournisseurs à agir plus rapidement.

« Les cycles de vie des robots sont plutôt de six à huit mois, et non de trois à quatre ans », a-t-il déclaré.