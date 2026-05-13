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Les fabricants américains de puces électroniques repartent à la hausse, tirés par les titres du secteur de la mémoire
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 14:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** Les actions des fabricants américains de puces électroniques ont bondi mercredi matin, alors que l'engouement pour l'IA se propage à travers le monde, les titres du secteur de la mémoire menant la hausse

** Micron Technology MU.O progresse de 5,8 %, Sandisk

SNDK.O grimpe de 4,8 %; Western Digital WDC.O et Seagate Technology STX.O gagnent chacun plus de 2 %

** L'ETF iShares Semiconductor SOXX.O a progressé de 2,1 % avant l'ouverture, après avoir bondi de 71,3 % depuis le début de l'année; l'ETF Roundhill Memory DRAM.K a progressé de près de 6 %

** Titres de semi-conducteurs de plus petite capitalisation: Wolfspeed WOLF.N en hausse de 20 %, Everspin Technologies

MRAM.O et NVE Corp NVEC.O en hausse de 8,8 %

** Nvidia NVDA.O en hausse de 2,1 %, en passe d'atteindre un nouveau record à l'ouverture et de franchir pour la première fois la barre des 5 500 milliards de dollars de capitalisation boursière

** Les valeurs européennes du secteur des puces électroniques en forte hausse après le rebond des technologies asiatiques: l'indice sud-coréen KOSPI .KS11 , fortement orienté vers les technologies, a également atteint un record après les négociations menées sous l'égide du gouvernement entre Samsung Electronics 005930.KS et son syndicat pour parvenir à un accord salarial

** Les actions du secteur des semi-conducteurs ont enregistré des hausses spectaculaires cette année, la demande en plein essor des centres de données d'IA entraînant une pénurie de puces, bien que les récentes hausses aient suscité des inquiétudes quant à une valorisation extrême dans ce secteur

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ISHS SEMICONDUCTOR
515,9900 USD NASDAQ 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
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NAVITAS SEMICOND
19,2500 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
220,7800 USD NASDAQ 0,00%
SAMSUNG ELECTRON
140,0000 USD OTCBB +114,69%
SANDISK
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808,7950 USD NASDAQ 0,00%
WESTERN DIGITAL
488,7400 USD NASDAQ 0,00%
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