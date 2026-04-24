Les fabricants américains de puces électroniques atteignent des sommets historiques alors qu'Intel donne un coup de fouet à la reprise du secteur de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Intel dépasse largement son pic de l'époque des dot-com

* L'indice des puces électroniques de Philadelphie s'apprête à enregistrer sa 18e hausse quotidienne consécutive, un record

(Mise à jour des cours, ajout de graphiques et d'informations contextuelles) par Shashwat Chauhan et Purvi Agarwal

Les actions américaines du secteur des puces électroniques ont atteint des sommets historiques vendredi, les prévisions de chiffre d'affaires étonnamment solides d'Intel ayant renforcé la conviction que le boom de l'IA, moteur de la reprise du secteur des semi-conducteurs cette année, ne montre aucun signe de ralentissement.

Le principal indice boursier des fabricants de puces – le Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX – a progressé de 3,2% pour atteindre un niveau record et était en passe de porter à 18 le nombre de ses hausses quotidiennes consécutives, un record. L'indice a gagné plus de 47% cette année.

Les actions des fabricants de puces ont été parmi les plus grandes gagnantes de la frénésie de dépenses des géants de la technologie pour développer leurs infrastructures d'IA.

"La course au développement de l'IA bat toujours son plein. Nous constatons des résultats solides, en particulier pour les semi-conducteurs, et aucun signe de ralentissement de la demande en matière d'IA", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en chef des investissements mondiaux chez Edward Jones.

À elle seule, la sous-branche des semi-conducteurs devrait enregistrer une croissance de son bénéfice de 109,2% au premier trimestre, bien supérieure à celle du secteur des technologies de l'information du S&P 500 dans son ensemble, dont la croissance du bénéfice est estimée à 48,2%, selon les données de LSEG.

LA DEMANDE DE PROCESSEURS STIMULE INTEL

Intel INTC.O a bondi de 22,6% , dépassant son pic de l'ère dot-com de 2000, suite à des perspectives de chiffre d'affaires solides qui ont signalé une forte demande pour les processeurs centraux (CPU) qui permettent aux modèles d'IA de répondre aux requêtes des utilisateurs.

Ses concurrents AMD AMD.O et Arm ARM.O ont également progressé respectivement de 13,7% et de 12%.

Nvidia NVDA.O , désormais la société la plus valorisée au monde, a progressé de 1,6%. La hausse des actions du secteur des puces électroniques l'année dernière a été en grande partie tirée par Nvidia, dont les gains ont été alimentés par une forte demande pour ses processeurs graphiques phares (GPU) utilisés pour des tâches telles que l'entraînement de modèles sur de grands ensembles de données.

M. Kourkafas, d'Edward Jones, a également souligné le regain d'enthousiasme pour le secteur technologique dans son ensemble, notamment porté par les semi-conducteurs, après une récente baisse des valorisations.

"Au cours des 12 derniers mois, les valorisations des valeurs technologiques ont baissé et se sont globalement alignées sur celles du marché dans son ensemble", a déclaré M. Kourkafas.

Les actions liées à l'IA et celles des autres géants de la technologie ont été sous pression en début d'année, les investisseurs s'inquiétant des dépenses colossales sans preuve à court terme qu'elles se traduiraient par une accélération des revenus, des marges plus solides et des flux de trésorerie plus élevés.

Le ratio cours/bénéfice de l'indice S&P 500 des technologies de l'information .SPLRCT est tombé à environ 22 fois son bénéfice prévisionnel sur 12 mois, contre un pic d'environ 31,8 l'année dernière.

LES INVESTISSEURS IGNORENT LE NOUVEAU MODÈLE DE DEEPSEEK

Les valeurs technologiques américaines ont également semblé faire fi de la présentation d'un nouveau modèle d'IA par la start-up chinoise DeepSeek , dont le modèle d'IA à faible coût avait secoué Wall Street l'année dernière.

"Avec le temps, les gens ont pris conscience qu'en réalité, ils ne constituent pas la menace qu'ils semblaient être. Le marché semble dire: "Attendez, on ne se fera pas avoir deux fois par là-dessus"", a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation, en référence à la menace représentée par DeepSeek.

L'indice des puces électroniques de Philadelphie se négociait dernièrement à environ 26,6 fois son bénéfice prévisionnel sur 12 mois, contre environ 20,7 pour le S&P 500.

Le fabricant de puces analogiques Texas Instruments TXN.O a également annoncé mercredi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations , propulsant son action à un niveau record. Vendredi, celle-ci clôturait en baisse de 2,8%.