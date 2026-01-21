Les exportations de pétrole vénézuélien dans le cadre de l'accord d'approvisionnement avec les États-Unis progressent lentement - documents, données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de contexte et de chiffres à partir du paragraphe 2) par Marianna Parraga

Le volume de pétrole vénézuélien exporté dans le cadre d'un accord phare de 2 milliards de dollars avec les États-Unis a atteint environ 7,8 millions de barils mercredi, selon les données de suivi des navires et les documents de PDVSA, soulignant la lenteur des progrès qui ont empêché la compagnie pétrolière d'État d'inverser complètement les récentes réductions de la production.

Caracas et Washington ont conclu au début du mois un accord , suite à la capture du président Nicolas Maduro par les États-Unis, pour vendre jusqu'à 50 millions de barils de brut vénézuélien stockés dans des réservoirs et à bord de navires. Les sociétés de négoce Vitol et Trafigura ont obtenu les premières licences américaines pour charger et exporter des cargaisons en provenance du pays de l'OPEP.

Mais l'offre supplémentaire n'a pas encore permis d'alléger de manière significative les stocks gonflés de PDVSA ou d'inverser rapidement les réductions de production de brut imposées début janvier .

LES PROBLÈMES DE STOCKAGE RALENTISSENT LES VENTES DE PÉTROLE VÉNÉZUÉLIEN

Des sources impliquées dans les transactions ont déclaré que les difficultés de transfert et de stockage du pétrole, ainsi que la réticence des clients finaux à payer les prix demandés par les négociants, ont ralenti les ventes.

Depuis que les deux premiers pétroliers ont quitté les eaux vénézuéliennes le 12 janvier à destination des terminaux de stockage des Bahamas et de Sainte-Lucie dans les Caraïbes, cinq autres navires ont suivi, transportant du brut vénézuélien vers ces ports et vers le terminal de Bullen Bay à Curaçao, selon les données de transport maritime.

PDVSA, Vitol et Trafigura n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Le gouvernement de Curaçao a confirmé la semaine dernière que du pétrole vénézuélien était stocké sur l'île.

Les autorités américaines ont déclaré la semaine dernière que quelque 500 millions de dollars provenant des premières ventes de pétrole seraient déposés dans un fonds. Le gouvernement vénézuélien a déclaré cette semaine qu'environ 300 millions de dollars des recettes initiales seraient utilisés pour les importations et les dépenses, mais il n'a pas donné de précisions sur les volumes d'exportation.

Outre les cargaisons affrétées par les maisons de commerce, la seule autre société qui exporte actuellement du brut vénézuélien est Chevron CVX.N , le principal partenaire de PDVSA, qui a accéléré ses expéditions ce mois-ci par rapport aux 100 000 barils par jour (bpd) qu'il a exportés en décembre, selon les données.