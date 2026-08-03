Les exportations de pétrole du Venezuela ont légèrement baissé en juillet, tandis que les livraisons vers les États-Unis ont augmenté

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* Les exportations de pétrole brut et de carburant provenant des stocks terrestres et flottants ont baissé

* Les expéditions vers les États-Unis ont bondi à 786.000 bpd, contre 284.000 bpd en janvier

* Les exportations vers l'Inde et l'Europe ont diminué

(Ajout de détails et de contexte sur les destinations et les exportateurs dans les paragraphes 2 à 7 inclus) par Marianna Parraga et Mircely Guanipa

Les exportations de pétrole du Venezuela ont légèrement reculé à 1.16 million de bpd en juillet, contre 1.2 million de bpd le mois précédent, le pays ayant moins puisé dans ses stocks, mais les exportations vers les États-Unis ont bondi à environ 786.000 bpd, leur plus haut niveau depuis début 2019, selon les données d'expédition publiées lundi.

Les exportations de ce pays membre de l’OPEP se sont rapidement redressées cette année après avoir atteint des niveaux historiquement bas en raison des sanctions américaines et du blocus naval imposé par l’administration Trump pour renverser le président Nicolas Maduro. Un accord clé sur l’approvisionnement en pétrole, signé en janvier par Washington avec la présidente par intérim Delcy Rodriguez, a permis au pétrole vénézuélien de revenir aux États-Unis, en Europe et en Inde , principalement par l’intermédiaire de sociétés commerciales.

Le volume des exportations de juillet a marqué le deuxième mois consécutif de baisse après un pic de 1.24 million de bpd en mai, dans un contexte de ralentissement des exportations de brut et de carburant provenant des stocks terrestres et flottants. Les expéditions vers les États-Unis ont toutefois affiché une croissance soutenue, passant de 284.000 bpd en janvier, selon les données.

Les exportations de pétrole du Venezuela vers l’Inde ont chuté à environ 178.000 bpd, contre 277.000 bpd, tandis que les cargaisons à destination de l’Europe ont reculé à environ 82.200 bpd, contre 99.000 bpd le mois précédent.

Les exportations de Chevron CVX.N , principal partenaire de la coentreprise de la société d’État PDVSA, sont restées pratiquement inchangées à environ 293.000 bpd, tandis que les sociétés de négoce, notamment Vitol, Trafigura et Novum Energy, ont expédié environ 604.000 bpd en juillet, soit un niveau inférieur aux 775.000 bpd enregistrés en juin.

PDVSA a repris le mois dernier ses livraisons directes de brut à son partenaire Repsol REP.MC afin de compenser une dette en suspens, et prévoit de livrer un chargement similaire à Maurel & Prom MAUP.PA ce mois-ci, selon les données et documents consultés.

Le Venezuela a également exporté 324.000 tonnes métriques de dérivés pétroliers et de produits pétrochimiques en juillet, contre 224.000 tonnes en juin; il a par ailleurs importé quelque 81.000 bpd de naphta lourd afin de diluer ses qualités de brut lourd, selon ces données.