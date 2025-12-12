Les exportations de pétrole du Venezuela chutent fortement après la saisie par les États-Unis d'un pétrolier, seuls les navires de Chevron naviguent - sources, données

Les exportations de pétrole vénézuélien ont fortement chuté depuis que les États-Unis ont saisi un pétrolier en début de semaine et imposé de nouvelles sanctions aux compagnies maritimes et aux navires faisant affaire avec le producteur de pétrole latino-américain, selon des données maritimes, des documents et des sources maritimes.

Depuis la saisie de mercredi, seuls les pétroliers affrétés par la compagnie pétrolière américaine Chevron ont navigué dans les eaux internationales en transportant du brut vénézuélien, selon ces données. Chevron a reçu l'autorisation du gouvernement américain d'opérer dans le pays par le biais de coentreprises et d'exporter son pétrole vers les États-Unis.

Des pétroliers ayant chargé environ 11 millions de barils de pétrole et de carburant sont bloqués dans les eaux vénézuéliennes, selon les sources et les données.

Certaines de ces cargaisons se trouvent à bord de pétroliers sanctionnés par Washington dans le cadre des mesures prises à l'encontre de l'Iran ou de la Russie, que les États-Unis considèrent comme des cibles potentielles pour d'autres actions punitives, selon les sources.