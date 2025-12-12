Les exportations de pétrole du Venezuela chutent fortement après la saisie d'un pétrolier américain, selon des sources et des données

Seuls les pétroliers affrétés par Chevron naviguent dans les eaux internationales

Environ 11 millions de barils bloqués dans des navires au Venezuela

Certaines cargaisons se trouvent à bord de navires sanctionnés par Washington

(Ajoute le contexte dans les paragraphes 2-3, les commentaires de Chevron et du Venezuela dans les paragraphes 7-8, et le contexte dans les paragraphes 11-12) par Marianna Parraga

Les exportations de pétrole du Venezuela ont fortement chuté depuis que les États-Unis ont saisi un pétrolier en début de semaine et imposé de nouvelles sanctions aux compagnies maritimes et aux navires qui font des affaires avec le producteur de pétrole latino-américain, selon des données, des documents et des sources maritimes.

Les mouvements des pétroliers à destination et en provenance des eaux vénézuéliennes sont pratiquement à l'arrêt, les États-Unis s'apprêtant à saisir d'autres navires . Washington accentue la pression politique et économique sur le président Nicolas Maduro, qui compte sur les recettes des exportations de pétrole pour financer son gouvernement.

Les États-Unis ont procédé à un renforcement militaire à grande échelle dans le sud des Caraïbes et le président américain Donald Trump fait pression pour évincer M. Maduro. La saisie du navire mercredi était la première interdiction d'une cargaison de pétrole ou d'un pétrolier en provenance du Venezuela, qui fait l'objet de sanctions américaines depuis 2019.

Depuis lors, seuls les pétroliers affrétés par la major pétrolière américaine Chevron CVX.N ont navigué dans les eaux internationales en transportant du brut vénézuélien, ont montré les données et les documents.

Chevron a reçu l'autorisation du gouvernement américain d'opérer dans le pays par l'intermédiaire de coentreprises avec la compagnie pétrolière publique PDVSA et d'exporter son pétrole vers les États-Unis.

Chevron a exporté deux cargaisons de brut lourd vénézuélien vers les États-Unis depuis le début du mois, toutes deux parties après la saisie. Deux autres cargaisons étaient en cours de chargement vendredi, selon les données.

La société américaine a déclaré cette semaine qu'elle opérait au Venezuela "sans perturbation et dans le respect total des lois et des réglementations applicables"

PDVSA n'a pas répondu à une demande de commentaire. Le Venezuela a critiqué cette semaine la saisie et a déclaré qu'il s'agissait d'un "vol"

BLOQUÉS DANS LES EAUX VÉNÉZUÉLIENNES

La menace de nouvelles saisies de navires a laissé des pétroliers ayant chargé environ 11 millions de barils de pétrole et de carburant bloqués dans les eaux vénézuéliennes, selon les sources et les données.

Certains de ces pétroliers ont été touchés par les sanctions américaines contre l'Iran ou la Russie. Les États-Unis cibleront probablement les navires sanctionnés ou ayant transporté du brut sanctionné lors de toute nouvelle action, selon les sources. Le navire saisi par les États-Unis mercredi, le Skipper, avait transporté du brut iranien et vénézuélien.

Le Venezuela a exporté quelque 952 000 barils de brut et de carburant par jour en novembre, soit la troisième moyenne mensuelle la plus élevée depuis le début de l'année. Environ 80 % de ces expéditions ont été envoyées directement et indirectement vers la Chine, tandis que les exportations vers les États-Unis ont augmenté pour atteindre quelque 150 000 bpj.

Les exportations de pétrole du pays de l'OPEP se sont déroulées normalement au cours des premiers jours de décembre avant la saisie, selon des données et des documents.

Cette semaine, Washington a également sanctionné six superpétroliers qui ont récemment chargé du pétrole vénézuélien, ainsi que les sociétés de transport maritime concernées, dans le cadre d'une escalade de la pression exercée par les États-Unis sur M. Maduro.

PDVSA et le ministère vénézuélien du pétrole ont convoqué vendredi des cadres, des travailleurs et des directeurs de coentreprises à une téléconférence dirigée par la ministre Delcy Rodriguez depuis le siège de la société à Caracas, selon un document vu par Reuters.